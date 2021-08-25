«Дойти до выборов, полностью выложившись»: Псковские единороссы утвердили Народную программу

Сегодня, 26 августа, псковские единороссы утвердили программу, с которой в сентябре пойдут на выборы в Псковское областное Собрание. На федеральном уровне «Единая Россия» приняла Народную программу на съезде 24 августа. Еще в июне президент страны Владимир Путин призвал единороссов провести среди населения широкое обсуждение этого документа, поскольку он должен лечь в основу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. В рамках исполнения этого поручения во всех регионах единороссы и их сторонники встречались с населением и фиксировали озвученные ими проблемы. Тон этой работе задавал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который лично ездил по регионам, разбираясь в специфике и тонкостях каждого субъекта. На территории Псковской области было проведено около 1500 встреч с населением и собрано более 57 тысяч предложений. Они были проанализированы, обобщены и включены в региональную часть Народной программы, которая, собственно, и была утверждена сегодня на XXVII конференции Псковского регионального отделения партии.
В начале заседания единороссы уделили внимание обсуждению итогов огромной работы, которую провели в предвыборный период. Михаил Ведерников подчеркнул, что исполнительная власть региона и «Единая Россия» уже несколько лет тесно работают одной командой и добиваются высоких результатов даже в самых проблемных сферах. Строятся новые школы и детские сады, больницы, создаются модельные библиотеки, годами не видившие ремонта дома культуры вновь становятся центрами общественно жизни, благоустраиваются общественные территории, на селе создаются «Точки роста», в разы выросли объемы дорожных ремонтов. Новая планка взята и в вопросе строительства общедоступной спортивной инфраструктуры: уже построено 11 пришкольных стадионов, до конца года будет завершено строительство 5 ФОКОТов, установлены дополнительно 100 воркаут-площадок, начнется проектирование двух скейт-парков. Особое внимание уделяется патриотической работе и сохранению нашей исторической памяти. Есть, по словам Михаила Ведерникова, заметные результаты в части развития промышленности, транспорта, коммунальной инфраструктуры, газификации, архитектуры, развития культурного наследия, здравоохранения.
Эффективным инструментов взаимодействия исполнительной власти и депутатов-единороссов, по его словам, является участие в согласительных комиссиях по формированию регионального бюджета.
«Еще один важный инструмент – инициативы "Единой России", значительная часть которых стала федеральными программами благодаря поддержке фракции в Государственной Думе. Это и комплексная программа капремонта школ, и конкурс на благоустройство дворовых и общественных территорий, партийные проекты по строительству ФОКОТов и целый ряд других. Мы видим, что в каждом случае качественно проработанные заявки имеют все шансы получить финансовую поддержку», - подчеркнул Михаил Ведерников. Для решения задач местного уровня можно инициировать создание ТОСов, а затем помогать им и сопровождать их участников, добавил он.
В заключение Михаил Ведерников пожелал единороссам успешной реализации всех намеченных планов и заверил в максимальной поддержке со стороны администрации региона.
О большом объеме выполненных в Псковской области работ говорил и спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.
Также Александр Котов призвал однопартийцев все оставшееся до выборов время провести, встречаясь с избирателями, рассказывая им о том, что сделано и что планируется сделать. «Надеюсь, избиратели поймут, что мы для них сегодня — лучший выбор», - резюмировал председатель регионального парламента.
Между тем, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский акцентировал внимание на важности принятия Народной программы.
«Народная программа партии в Псковской области - это документ, который отражает видение развития нашего родного региона, стратегию внутреннего развития партии и ее особую роль в развитии страны и нашего региона. И главное - она соответствует стратегии социально-экономического и общественно-политического развития Псковской области. Должен отметить, что, анализируя предложения людей, которые они передавали в Народную программу, мы каждый раз отмечали, что видение администрацией региона основных направлений развития Псковской области точно совпадает с потребностями людей», - подчеркнул лидер псковских единороссов. Также он добавил, что региональное отделение партии будет ежегодно отчитываться перед людьми о реализации положений программы. Кроме того, она будет дополняться - люди смогут вносить туда свои предложения и после выборов, смогут корректировать ее исходя из тех вызовов и достижений, в контексте которых псковский регион и страна будут развиваться в будущем.
В заключение Александр Козловский поблагодарил однопартийцев за работу и призвал не терять взятый темп.
В конечном счете программа, с которой единороссы пойдут на выборы в Псковское областное Собрание, была утверждена. В нее, в частности, вошли пункты, направленные на повышение доходов граждан, поддержку семьи и нуждающихся категорий граждан, на повышение качества образования и здравоохранения. В программе также нашли отражение задачи по развитию социальной, дорожной инфраструктуры, экономическому развитию региона, газификации, решению жилищных проблем граждан, развитию экологии, села, культуры и туризма, поддержке ТОСов и реализации молодежной политики.
Утвердив Народную программу, псковские единороссы взяли на себя обязательство последовательно отстаивать незыблемость социальных гарантий, продолжать проекты, направленные на улучшение качества жизни и повышение качества услуг, которые государство оказывает гражданам, совершенствовать законодательство и создавать благоприятные условия для экономического развития всего региона и комфортной жизни каждого муниципалитета. Ожидается, что Народная программа станет основой для формирования местных и регионального бюджетов.
Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Татьяна Иванова