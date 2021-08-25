Политика

«Дойти до выборов, полностью выложившись»: Псковские единороссы утвердили Народную программу

Сегодня, 26 августа, псковские единороссы утвердили программу, с которой в сентябре пойдут на выборы в Псковское областное Собрание. На федеральном уровне «Единая Россия» приняла Народную программу на съезде 24 августа. Еще в июне президент страны Владимир Путин призвал единороссов провести среди населения широкое обсуждение этого документа, поскольку он должен лечь в основу социально-экономического развития страны на ближайшие пять лет. В рамках исполнения этого поручения во всех регионах единороссы и их сторонники встречались с населением и фиксировали озвученные ими проблемы. Тон этой работе задавал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который лично ездил по регионам, разбираясь в специфике и тонкостях каждого субъекта. На территории Псковской области было проведено около 1500 встреч с населением и собрано более 57 тысяч предложений. Они были проанализированы, обобщены и включены в региональную часть Народной программы, которая, собственно, и была утверждена сегодня на XXVII конференции Псковского регионального отделения партии.

В начале заседания единороссы уделили внимание обсуждению итогов огромной работы, которую провели в предвыборный период. Михаил Ведерников подчеркнул, что исполнительная власть региона и «Единая Россия» уже несколько лет тесно работают одной командой и добиваются высоких результатов даже в самых проблемных сферах. Строятся новые школы и детские сады, больницы, создаются модельные библиотеки, годами не видившие ремонта дома культуры вновь становятся центрами общественно жизни, благоустраиваются общественные территории, на селе создаются «Точки роста», в разы выросли объемы дорожных ремонтов. Новая планка взята и в вопросе строительства общедоступной спортивной инфраструктуры: уже построено 11 пришкольных стадионов, до конца года будет завершено строительство 5 ФОКОТов, установлены дополнительно 100 воркаут-площадок, начнется проектирование двух скейт-парков. Особое внимание уделяется патриотической работе и сохранению нашей исторической памяти. Есть, по словам Михаила Ведерникова, заметные результаты в части развития промышленности, транспорта, коммунальной инфраструктуры, газификации, архитектуры, развития культурного наследия, здравоохранения.

Эффективным инструментов взаимодействия исполнительной власти и депутатов-единороссов, по его словам, является участие в согласительных комиссиях по формированию регионального бюджета.

«Еще один важный инструмент – инициативы "Единой России", значительная часть которых стала федеральными программами благодаря поддержке фракции в Государственной Думе. Это и комплексная программа капремонта школ, и конкурс на благоустройство дворовых и общественных территорий, партийные проекты по строительству ФОКОТов и целый ряд других. Мы видим, что в каждом случае качественно проработанные заявки имеют все шансы получить финансовую поддержку», - подчеркнул Михаил Ведерников. Для решения задач местного уровня можно инициировать создание ТОСов, а затем помогать им и сопровождать их участников, добавил он.

«Уже доказано, что общими усилиями всех уровней власти, от депутатов городских и сельских поселений до региональной администрации, при поддержке наших сенаторов и депутатов Государственной Думы, единомышленников в правительстве и администрации президента мы способны найти решения даже самых застарелых проблем региона, которые десятилетиями признавались безнадежными, - подчеркнул он. - Вместе мы должны сделать нашу область лучше и оправдать доверие избирателей».

В заключение Михаил Ведерников пожелал единороссам успешной реализации всех намеченных планов и заверил в максимальной поддержке со стороны администрации региона.

О большом объеме выполненных в Псковской области работ говорил и спикер Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Нам есть, что сказать, многое сделано. Главное, что этот результат можно увидеть собственными глазами. Это построенные школы, детские сады, учреждения здравоохранения, детские площадки, отремонтированные дороги, - подчеркнул он. - Да, многие проблемы еще не решены, но такая ситуация наблюдается не только у нас, но и в других регионах. Несмотря на то, что мы многое делаем, чтоб изменить ситуацию, мы не можем работать в отрыве от федерального центра. Насущные проблемы можно решать только в команде».

Также Александр Котов призвал однопартийцев все оставшееся до выборов время провести, встречаясь с избирателями, рассказывая им о том, что сделано и что планируется сделать. «Надеюсь, избиратели поймут, что мы для них сегодня — лучший выбор», - резюмировал председатель регионального парламента.

Между тем, секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский акцентировал внимание на важности принятия Народной программы.

«Народная программа партии в Псковской области - это документ, который отражает видение развития нашего родного региона, стратегию внутреннего развития партии и ее особую роль в развитии страны и нашего региона. И главное - она соответствует стратегии социально-экономического и общественно-политического развития Псковской области. Должен отметить, что, анализируя предложения людей, которые они передавали в Народную программу, мы каждый раз отмечали, что видение администрацией региона основных направлений развития Псковской области точно совпадает с потребностями людей», - подчеркнул лидер псковских единороссов. Также он добавил, что региональное отделение партии будет ежегодно отчитываться перед людьми о реализации положений программы. Кроме того, она будет дополняться - люди смогут вносить туда свои предложения и после выборов, смогут корректировать ее исходя из тех вызовов и достижений, в контексте которых псковский регион и страна будут развиваться в будущем.

В заключение Александр Козловский поблагодарил однопартийцев за работу и призвал не терять взятый темп.

«Надо на сто процентов отработать каждый день, каждую встречу с населением. Мы не должны подвести тех, кто нам доверяет, кто помогал нам в составлении региональной части Народной программы. Мы должны дойти до выборов, полностью выложившись», - призвал он.

В конечном счете программа, с которой единороссы пойдут на выборы в Псковское областное Собрание, была утверждена. В нее, в частности, вошли пункты, направленные на повышение доходов граждан, поддержку семьи и нуждающихся категорий граждан, на повышение качества образования и здравоохранения. В программе также нашли отражение задачи по развитию социальной, дорожной инфраструктуры, экономическому развитию региона, газификации, решению жилищных проблем граждан, развитию экологии, села, культуры и туризма, поддержке ТОСов и реализации молодежной политики.

Утвердив Народную программу, псковские единороссы взяли на себя обязательство последовательно отстаивать незыблемость социальных гарантий, продолжать проекты, направленные на улучшение качества жизни и повышение качества услуг, которые государство оказывает гражданам, совершенствовать законодательство и создавать благоприятные условия для экономического развития всего региона и комфортной жизни каждого муниципалитета. Ожидается, что Народная программа станет основой для формирования местных и регионального бюджетов.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Татьяна Иванова