Политика

Псковский омбудсмен назвал главную цель любых выборов в демократической стране

Главная цель любых выборов в демократической стране – чтобы каждый голос был учтен точно так, как выразил свое мнение избиратель. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

По приглашению председателя Областной избирательной комиссии Игоря Сопова Дмитрий Шахов посетил модельный избирательный участок для голосования на выборах, которые пройдут 17,18 и 19 сентября. В ходе визита Дмитрий Шахов вместе с представителями средств массовой информации, кандидатами и представителями политических партий ознакомился с информацией, которую предоставил глава Облизбиркома о процедуре и особенностях проведения выборов в сентябре этого года, а также получил вместе с другими участниками мероприятия ответы на заданные вопросы по процедуре сентябрьских выборов.

В ходе презентации, которую провел Игорь Сопов со своими коллегами, была смоделирована работа избирательного участка в день голосования, продемонстрировано, как будет проходить процедура голосования и какие меры будут предприняты, чтобы обезопасить от коронавируса всех участников процесса: сотрудников УИК, наблюдателей, голосующих, а также сотрудников полиции, которые будут обеспечивать общественный правопорядок. Кроме того, присутствующим представили комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Уполномоченный по правам человека в Псковской области выступил на данном мероприятии в роли избирателя и прошел весь процесс голосования на избирательном участке. Как рассказал Дмитрий Шахов, он остался доволен такой процедурой, особенно подчеркнул важность видеонаблюдения, в том числе и в ночное время, так как голосование в этом году будет проходить три дня.

«Сохранность бюллетеней, где выражено мнение избирателей, граждан России, и отсутствия доступа к ним в период перерывов для голосования, а также точный подсчет голосов, поданных за партийные списки и кандидатов, является одной из самых важнейших задач как членов участковых комиссий, так и наблюдателей, контролирующих соблюдение процедуры голосования и подсчета голосов», - отметил региональный омбудсмен.

По его словам, все это в итоге должно гарантировать и обеспечить одно из фундаментальных прав человека и гражданина, признаваемых Конституцией России и международным правом, это право избирать и быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей.