Политика

В Совфеде сообщили об иностранном вмешательстве в думские выборы

Вмешательство в думские выборы исходит преимущественно от стран - членов НАТО, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если говорить конкретно по странам, то это Польша, Нидерланды. Как ни странно, Швеция — глава шведского МИДа уже заявила, что российские выборы пройдут нечестно. Ну и, конечно, Украина, которая будет "верещать" об этом», — сообщил политик. — Они априори эти выборы назначают нечестными».

Владимир Джабаров подчеркнул: все попытки иностранного вмешательства Россия будет пресекать. Здесь сенатор напомнил о нормах, которые, по его словам, ограничивают деятельность иностранных агентов в России, пишет газета «Известия».

И все же западные оппоненты приспосабливают свои стратегии под меняющиеся условия и трансформацию российского законодательства, отметил председатель временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

«Американцы публикуют у себя позиции российских неконструктивных политических сил. Они предпринимают попытку перехватить повестку, чтобы что-то сделать внутри нашей страны. Они будут делать вид, что наши выборы нелегитимны и незаконны. Они это не скрывают, уже практически подготовлены тексты об итогах наших выборов», — рассказал глава комиссии.

По его словам, есть готовые черновики о нарушениях, которые, скорее всего, будут «опубличены» в промежутке между 13 и 20 сентября.

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на единый день голосования (ЕДГ) 19 сентября 2021 года. Они будут проходить в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Также в ЕДГ должны состояться прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. В нескольких субъектах выборы будут проходить и в дистанционном режиме.