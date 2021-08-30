Политика

Моргенштерн заявил о президентских амбициях

Музыкант Моргенштерн в интервью изданию «Гордон» заявил о президентских амбициях, передает «Росбалт».

«Чувствуете, что я президентом буду через лет 10-15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет», - уточнил он. На вопрос, что бы он делал, если бы «по-настоящему стал президентом», музыкант ответил: «Я бы все сделал. Все, что мог, и все, что смогу». «Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю», - добавил он.

Между тем рэпер не сдержал слез, когда рассказывал историю трехлетнего мальчика из Краснодарского края, у которого диагностировали спинальную мышечную атрофию. Ранее Моргенштерн объявил сбор средств на лечение ребенка. Когда он понял, что деньги удастся собрать, эмоции переполнили музыканта.

«Я сейчас начал делать счастливыми людей вокруг и получаю от этого в разы больше, чем от того, что делаю для себя», - сказал он.