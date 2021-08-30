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Политика

ТИК Пскова усилила информирование избирателей о сентябрьских выборах

01.09.2021 12:14|ПсковКомментариев: 1

Территориальная избирательная комиссия Пскова усилила работу по информированию избирателей о предстоящих 17-19 сентября выборах. Об этом в интервью Псковской Ленте Новостей сообщила председатель ТИК Анна Садовникова.

«Территориальная избирательная комиссия готовит на территории областного центра две крупные кампании — по выборам в Госдуму и в Псковское областное Собрание. В настоящее время мы обеспечиваем участковые избирательные комиссии всеми необходимыми материалами. В ближайшее время члены УИК начнут разносить по почтовым ящикам приглашения для избирателей», - рассказала председатель ТИК Пскова.

Основная задача, которую сейчас выполняют сотрудники избирательной системы, — это информирование избирателей о том, какие в сентябре пройдут выборы, кого будут избирать псковичи, как и где можно проголосовать. Эта работа ведется, в частности, в соцсетях — в аккаунтах ТИК Пскова «ВКонтакте» и «Инстаграме».

«В связи с недостаточной явкой на выборы, которая наблюдалась в Пскове, мы усиливаем работу по информированию. Хочется максимально до всех избирателей донести информацию о двух значимых избирательных кампаниях, которые пройдут с 17 по 19 сентября», - подчеркнула Анна Садовникова.

Также она напомнила, что в ТИК Пскова работает номер «горячей линии» по вопросам о выборах — 660-670. Операторы доступны для звонков с 9.00 до 18.00, а с 16 сентября до 19 сентября - с 8.00 до 20.00. «Звонки поступают ежедневно. Избиратели уточняют свое наличие в списках, интересуются, можно ли в Пскове проголосовать на дому и что для этого нужно», - рассказала председатель ТИК Пскова.

Благодаря помощи Избирательной комиссии Псковской области и региональной администрации, территориальная комиссия не испытывает никаких трудностей в работе по подготовке к выборам, заключила Анна Садовникова.

Добавим, на территории Пскова сформировано 93 участковых избирательных комиссии, которые обслуживают около 163 тысяч избирателей.

Теги: #псковское областное собрание #ТИК Пскова #выборы в Госдуму #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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