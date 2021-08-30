Предвыборные дебаты: как обеспечить развитие региона? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись предвыборных дебатов, которые состоялись в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сегодня, 1 сентября. В центре внимания участников - социально-экономическая проблематика.
Ответы на вопрос «Как поднять Псковскую область?» искали:
В рамках прямого эфира гости студии также могли донести до слушателей информацию о политических объединениях, которые они представляют, задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.