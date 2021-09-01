Политика

Андрей Турчак: Мы вместе работаем ради благополучия наших граждан

Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов участникам съезда «Единой России» и заявил, что рассчитывает на дальнейшую совместную работу - ради благополучия наших граждан и процветания нашей любимой Родины. «Мы вместе – за Россию!», - эти слова национального лидера привел секретарь Генерального совета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, комментируя важнейшие решения съезда.

По словам партийного руководителя, принятая Народная программа будет обновляться раз в год. С такой же частотой депутаты от «Единой России» будут отчитываться о работе.

«Программа "Единой России" - это не какой-то статический документ. Он будет меняться. Мы договорились с коллегами: если раньше депутаты, избравшись на пятилетний срок, отчитывались о своей работе по его истечении: что было сделано за пять лет, то теперь депутаты "Единой России" будут отчитываться ежегодно. И программа будет обновляться ежегодно», – сказал Андрей Турчак.

Отметим, что главным итогом съезда партии стало принятие Народной программы. Свои предложения в нее внесли свыше 2 миллионов человек - коллективным автором документа является российский народ. Главная цель Народной программы – защита и забота о людях, повышение качества жизни и благосостояния граждан. Первый раздел - «Благополучие человека» - посвящен повышению доходов граждан РФ, созданию новых рабочих мест, мерам поддержки всех категорий населения, охране здоровья, развитию регионов, образования, экологии. Особое внимание уделено институтам гражданского общества, благотворительным организациям, а также волонтерам и молодежным объединениям. Второй блок – «Сильная Россия» – направлен на обеспечение стабильности и конкурентоспособности страны, развитие перспективных отраслей и сельских территорий.

Напомним, депутаты «Единой России» всех уровней регулярно отчитываются о выполнении предвыборных программ. Предвыборная Программа, c которой партия шла на выборы в 2016 году, выполнена.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»