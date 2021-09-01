Политика

Антон Минаков: Мы слышим каждого!

Псковские кандидаты от ЛДПР начали поездки по районным центрам и поселкам области. В их числе были кандидат в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва по одномандатному округу №148 Антон Минаков, кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко и Алена Васильева. Одной из первых стала поездка в Остров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения ЛДПР, во время встречи с избирателями кандидаты рассказали о работе партии, ее предвыборной программе и лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Но самым главным итогом встречи стали письма и обращения островичей с просьбами помочь в решении той или иной проблемы.

Так, одна женщина обратила внимание на отсутствие детской площадки во дворе многоэтажного дома, где проживает много семей с детьми. Другая островичка попросила помочь с приобретением дров на зиму. Семья, оставшаяся без жилья после пожара, нуждается в самом необходимом: теплой одежде, продуктах питания. Еще одно обращение – это просьба о помощи в приобретении инвалидной коляски.

«Мы едем к каждому и слышим каждого, по мере возможности стараемся помочь землякам в решении самых насущных проблем», - подчеркнул кандидат от ЛДПР Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»