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Политика

Кандидаты от ЛДПР будут работать над проблемами жителей Пустошкинского района

04.09.2021 15:40|ПсковКомментариев: 0

Псковские кандидаты от ЛДПР продолжают поездки по районным центрам и поселкам области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, кандидат в депутаты Государственной Думы РФ по 148-му одномандатному округу Антон Минаков, кандидаты в депутаты Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко и Алена Васильева встречаются с земляками, чтобы рассказать им о предвыборной программе партии и лидере ЛДПР Владимире Жириновском.

Одна из таких встреч прошла в Пустошке. В ходе нее местные жители не только слушали и задавали вопросы о предстоящих выборах, но и делились своими бедами. Одной из главных здесь оказалась медицинская проблема: катастрофически не хватает врачей и особенно - врачей-специалистов.

Еще одна беда, с которой пустошане не могут справиться уже несколько лет, связана с ужасным состоянием двухэтажных кирпичных домов. Местные власти проводить даже косметический ремонт в них не спешат. Последняя надежда – на помощь от ЛДПР.

Кандидаты от ЛДПР пообещали жителям Пустошкинского района, что будут работать над решением этих проблем.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»

Теги: #псковское областное собрание #Госдума #ЛДПР #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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