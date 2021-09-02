Политика

ЛДПР: Представители важнейшей профессии не должны получать минимальный оклад

Во многих райцентрах Псковской области сегодня не хватает врачей, а тем более узких специалистов. Как решить проблему? Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает к исполнению программу «Земский врач», которая предусматривает, в частности, повышение зарплат врачам первичного звена. Свое мнение о проблеме в интервью Псковской Ленте Новостей высказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

«Во время поездок по Псковской области мы собрали огромное количество жалоб на нехватку врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Не редкостью стали случаи, когда приезда бригад скорой помощи приходилось ждать по 3-5 часов, а ведь кому-то это могло стоить жизни», - отметил лидер псковских либерал-демократов.

«Наши координаторы помогали даже с получением направления на госпитализацию людям пенсионного возраста, и похожая ситуация не только у нас, но и по всей стране. Поэтому так важно поднять зарплату врачам, фельдшерам и санитаркам, работающим в сельской местности. Представители важнейшей профессии не должны получать минимальный оклад», - уверен Антон Минаков.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»