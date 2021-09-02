Политика

В Совфеде заявили об увеличении потока фейков о выборах

В Совфеде отмечают увеличение потока фейковых новостей о российских выборах, по оценке экспертов, за две недели до голосования их количество составляет порядка 39 тысяч случаев, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

«В период выборов неизбежен поток фейков. По данным нашим экспертов, уже порядка 38-39 тысяч таких случаев, - цитирует Климова РИА Новости.

Он подчеркнул, что в прошлые выборы это были цифры за весь период избирательной кампании, и «это не может не настораживать».

Климов пояснил, что «фейки не обязательно конкретно про выборы». «Там не обязательно называется кандидат, партия, но в период избирательной кампании они создают определенное умонастроение и таким образом используются как пропаганда антироссийской направленности».

Климов также обратился к политическим партиям и кандидатам с просьбой использовать только верифицированные факты, не повторять «подбрасываемые из вне разного рода тезисы, не направленные на рост безопасности нашей страны, наших граждан, благополучие людей».

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.