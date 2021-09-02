Политика

Псковский губернатор опроверг слухи о своем переходе в Госдуму

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Daily Storm опроверг слухи о своем переходе в Госдуму и выразил готовность идти на второй губернаторский срок.

«Я, действительно, иду вторым номером в региональной группе. Перед нами очень серьезный электоральный цикл, во время которого мы ведем диалог с нашими избирателями, рассказываем, что сделано, делимся планами. Но я не планирую работать в Госдуме. Информация про переход - очевидный вброс», - пояснил глава региона.



Так, по его словам, «всегда бывает». «На самом деле во многих регионах начинают провожать новых руководителей субъектов. Особенно это было принято в отдельных республиках Северного Кавказа, когда человек еще не успел вступить в должность и избавиться от приставки "врио", как там уже пол администрации сидит на чемоданах, начинают прогнозировать какие-то там новые назначения, говорят о новых кандидатурах», - заметил Михаил Ведерников.

К этому, на его взгляд, «нужно относиться спокойно, это такая часть работы и политических процессов». «У меня еще много задач на посту губернатора, которые надо постараться реализовать до конца этого срока. А, если жители Псковской области поддержат, то пойду и на второй срок. Что делать, понятно. Желание есть, силы тоже», - заключил губернатор.