Депутата в Локнянском районе сняли с должности по представлению прокурора

Депутат в Локнянском районе досрочно прекратил свои полномочия по представлению прокурора, в связи с утратой доверия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура Локнянского района при проведении проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства установила нарушения, допущенные депутатом Собрания депутатов одного из муниципальных образований района.
Депутат в нарушение требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не предоставил сведений о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера на свою супругу за 2019 и 2020 годы.
Также прокурор выявил факты предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
После представления прокурора Локнянского района, представительный орган решил прекратить полномочия депутат в связи с утратой доверия.
Кроме того, к пяти депутатам, допустившим несущественные нарушения, применили меру ответственности в виде предупреждения.