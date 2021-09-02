Политика

Депутата в Локнянском районе сняли с должности по представлению прокурора

Депутат в Локнянском районе досрочно прекратил свои полномочия по представлению прокурора, в связи с утратой доверия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Локнянского района при проведении проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства установила нарушения, допущенные депутатом Собрания депутатов одного из муниципальных образований района.

Депутат в нарушение требований Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не предоставил сведений о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера на свою супругу за 2019 и 2020 годы.

Также прокурор выявил факты предоставления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

После представления прокурора Локнянского района, представительный орган решил прекратить полномочия депутат в связи с утратой доверия.

Кроме того, к пяти депутатам, допустившим несущественные нарушения, применили меру ответственности в виде предупреждения.