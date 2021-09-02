Политика

Операторов КОИБ начали обучать в Пскове

Стартовало обучение операторов КОИБ для предстоящих выборов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Избирательной комиссии Псковской области.

Операторы комплексов обработки избирательных бюллетеней пройдут обучение с 4 по 13 сентября в Пскове. Ежедневно курсы будут посещать две группы по 15 человек. Их ожидают лекции и практические занятия для подготовки в работе на выборах 17-19 сентября.

«Напомним, что только на 85 избирательных участках в городе Пскове голосование будет осуществляться с помощью КОИБов», - добавили в Избиркоме.