Арбитражный суд запретил Google и «Яндекс» показывать фразу «Умное голосование» в поиске

Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндекс» отображать в поисковой выдаче словосочетание «Умное голосование». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решения суда от 3 сентября. Как стало известно ранее, иски в суд подала ставропольская компания «Вулинтертрейд» по продаже овечьей шерсти.
«Умное голосование» — проект, разработанный командой оппозиционера Алексея Навального с целью поддержки наиболее перспективных оппозиционных кандидатов на выборах.
Решение суда прокомментировал в своем Instagram соратник Алексея Навального, бывший директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена) Иван Жданов. «Рассчитываем, что Гугл не будет исполнять это решение. Но понятно, что это решение — пробный шар, в дальнейшем они также будут видимость защиты интеллектуальных прав для борьбы с нашими проектами»,— написал оппозиционер.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google раскрыть администратора сайта «Умного голосования», объяснив это тем, что он «нарушает российское законодательство в сфере персональных данных».