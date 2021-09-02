Политика

Избирком аннулировал регистрацию Николая Кузьмина на выборы в областное Собрание

Избирательная комиссия Псковской области аннулировала регистрацию выдвинутого Псковским региональным отделением партии «Яблоко» Николая Кузьмина на выборы в Псковское областное Собрание и исключила кандидата из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос рассматривали 5 сентября в рамках заседания №196 Избирательной комиссии Псковской области.

Регистрацию кандидата аннулировали в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права. «Николай Кузьмин является лицом, причастным к деятельности общественного движения, в связи с которой деятельность данного движения запрещена решением суда по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"», - пояснили в региональном избиркоме.