Политика

Эксперты назвали партии с несодержательными программами

Наименее содержательными названы программы «Партии роста» и «Гражданской платформы». Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование фонда «Особое мнение».

Всего 4 из 14 партий, баллотирующихся в Госдуму, представили программы, которые набрали более половины возможных баллов из 6 возможных по оценке экспертов фонда «Открытое мнение». Такой показатель примерно соответствует школьной оценке «три», указано в исследовании «Выборы депутатов Государственной думы VIII созыва: анализ партийных предвыборных программ». Эти партии — «Единая Россия» (5,84 балла), «Новые люди» (4,03 балла), «Зеленые» (3,71 балла) и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (3,39 балла).

На последних местах по оценке «Особого мнения» оказались Партия роста (0,26 балла), «Гражданская платформа» (1,37 балла), РПСС (1,74 балла), КПРФ (1,89 балла) и ЛДПР (2 балла).

Эксперты фонда после оценки программ посчитали, что большинство партий использует их не как политтехнологический инструмент, а для того, чтобы выполнить требование закона. В большинстве программ отсутствуют или «хромают» внутренняя логика и структура, они противоречивы, заявили авторы исследования. Также они отметили, что в большинстве программ есть популистские предложения и обещания — повысить зарплаты и пенсии, списать долги, понизить налоги — без указания способов, как именно это будет сделано. Многие из предложений партий трудно реализуемы, убеждены эксперты. При этом большой популярностью в программах пользуются идеи социальной справедливости (к примеру, повышение МРОТ за счет увеличения налоговой нагрузки на богатых).

Многие из партийных программ очень похожи на программы партий прежних лет. Так, «Десять шагов к власти народа-2021» КПРФ зачастую повторяет тезисы программы «Десять шагов к достойной жизни-2016». Аналогичная ситуация с программами ЛДПР и «Справедливой России — Патриоты — За правду», отмечают авторы исследования.

Среди партийных программ самой оппозиционной эксперты фонда назвали программу «Яблока», которая содержит предложения от отмены обнуления президентских сроков до увеличения темпов вакцинации от коронавируса и непризнания присоединения Крыма. Самой противоречивой эксперты назвали программу «Справедливой России — Патриотов — За правду». Зимой эта партия появилась в результате слияния трех политических сил под руководством Сергея Миронова, Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Сопредседатели партии не раз говорили, что далеко не во всем соглашаются друг с другом, хотя между ними «нет раскола».

Самой односторонней, охватывающей минимум тем, в «Особом мнении» посчитали программу партии «Зеленые» (большая ее часть посвящена экологической повестке). Самой конструктивной — программу «Единой России». Эта же программа оказалась самой длинной (8 372 слова), а самой короткой — программа «Зеленой альтернативы» (222 слова).

Среди партий три предложили поменять систему власти, восемь высказались о реформе судебно-правовой системы, столько же — о борьбе с коррупцией, 11 — о налоговой и пенсионной системах. О необходимости менять МРОТ заявили в шести партиях (причем, по мнению «Коммунистов России», поднять его надо до 70 тысяч рублей). Пять партий подняли тему борьбы с коронавирусом и вакцинации.

Ранее фонд АПЕК предложил два сценария исхода выборов в Госдуму. По оценке экспертов, скорее всего, нижняя палата останется четырехпартийной. Однако возможен и вариант, при котором в Госдуму, кроме нынешних парламентских партий, попадут и «Новые люди» основателя Faberlic Алексея Нечаева, допускали эксперты.

Чтобы оценить программы, авторы исследования разработали для них индекс содержательности — систему из шести критериев, по каждому из которых партия могла получить максимум один балл. Оценивались:

- количество охваченных программой тем, то есть отношение количества тем в программе к максимальному количеству тем. Другими словами, число затронутых программой тем делилось на 19 (столько тем оказалось в программе ЛДПР, это максимальное количество проблем в партийном документе),

- структурированность программы (1 балл — наличие структуры, 0 — ее отсутствие),

- отсутствие популистского подхода,

- обоснование предлагаемых изменений,

- реалистичность предложений,

- логичность и взаимосвязанность предложений.