В УИКах Псковской области начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения

В участковых избирательных комиссиях Псковской области с 8 сентября начинают работу пункты приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона.
Время работы пунктов приема заявлений:
С 9 сентября комиссии начнут вести прием заявлений (устных обращений) от граждан о голосовании вне помещения для голосования (голосования на дому).
На сегодняшний день во всех 609 участковых комиссиях ведется работа по оборудованию помещений для голосования, размещаются информационные плакаты, брошюры.