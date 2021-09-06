Политика

В УИКах Псковской области начинается прием заявлений о голосовании по месту нахождения

В участковых избирательных комиссиях Псковской области с 8 сентября начинают работу пункты приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона.

Время работы пунктов приема заявлений:

в рабочие дни - с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00;

в выходные дни - с 10.00 до 14.00.

С 9 сентября комиссии начнут вести прием заявлений (устных обращений) от граждан о голосовании вне помещения для голосования (голосования на дому).

На сегодняшний день во всех 609 участковых комиссиях ведется работа по оборудованию помещений для голосования, размещаются информационные плакаты, брошюры.