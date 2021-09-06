Политика

Автобус помощи ЛДПР побывал в Великих Луках, Новосокольниках и Пустошке

Сегодня, 7 сентября, в Псковской области начал работать автобус помощи ЛДПР. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в рамках акции команда либерал-демократов посещает муниципальные образования региона и знакомит местных жителей с программой, с которой ЛДПР идет на сентябрьские выборы. Кроме того, у жителей региона есть возможность подготовить и передать свои обращения координатору Псковского регионального отделения партии Антону Минакову, депутату фракции ЛДПР в Госдуме Антону Морозову, курирующему по линии партии Псковскую область, или лидеру партии Владимиру Жириновскому.

Первую остановку автобус сделал в Великих Луках. На проспекте Ленина команда автобуса и местные активисты раздавали горожанам партийную литературу, а также сувенирную продукцию - кепки, ручки и линейки. Великолучане искренне радовались возможности рассказать о своих проблемах, а также возможности получить небольшие сувениры с партийной символикой - брали не только для себя, но и для родственников, друзей и соседей.

Затем автобус ЛДПР отправился в Новосокольники. Команда либерал-демократов рассказала местным жителям о партийной программе, а также зафиксировала их личные обращения. Одно из них касалось многострадальной судьбы двухэтажного кирпичного дома № 114 по улице Октябрьской: с момента его сдачи в доме нет водопровода. Много лет жильцы добивались от местной администрации решения своей проблемы, но безрезультатно. «Сейчас они готовы провести водопровод за свой счет, но из-за дороговизны работ просят хотя бы предоставить им рассрочку по оплате. В ответ - опять безразличие чиновников, поэтому последняя надежда на помощь ЛДПР», - отметили в региональном отделении партии.

Последнюю на сегодня остановку автобус сделал на центральной площади Пустошки. Команда партии распространила среди местных жителей сувенирную продукцию, а также узнала от них о бездействии местных чиновников.

По мнению Антона Минакова, автобус помощи позволяет партийцам из первых уст узнать о всех нерешенных проблемах земляков, а также постараться оказать помощь в их решении. Всего автобус пробудет на территории Псковской области три дня.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»