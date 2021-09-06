Политика

«Мы за честных! Мы за бедных!»

В преддверии выборов каких только обещаний ни услышишь от политиков - зато потом многие благополучно забывают о них и даже прекращают любую работу. До приближения очередных выборов. О предвыборной программе ЛДПР и задачах, которые поставило перед собой Псковское региональное отделение партии, а также о работе с избирателями его координатор Антон Минаков рассказал в интервью Псковской Ленте Новостей.

- Антон Александрович, в буклете, выпущенном к предстоящим выборам, вы даете очень громкое обещание о том, что заставите работать псковских чиновников-тунеядцев! Неужели это возможно?

- В Псковскую область уже в третий раз за год приезжает автобус помощи ЛДПР. Мы выезжаем с его командой в самые отдаленные уголки региона и всегда убеждаемся: чиновники на местах настолько обнаглели, что устранились даже от решения простейших проблем. Старики по старой памяти еще идут к ним, просят о помощи в проведении водопровода, ремонте крыши или колке дров. Они унижаются, умоляя чиновников выполнить свою работу, за которую те, к слову, получают достаточно высокие зарплаты. Но те глухи к просьбам простых людей, и тогда в отчаянии старики приходят к нашим координаторам или активистам.

Мы стараемся помочь всем. В нашем офисе в Пскове юрист ведет бесплатный прием. Нередки случаи, когда наши координаторы или активисты сами брали инструменты и чинили поврежденную ураганом крышу, спиливали дерево, задевающее своими ветвями электрические провода. Это, конечно, хорошо, но мы не должны выполнять работу сантехника или электрика! А что вы скажете о письме старушки Владимиру Вольфовичу Жириновскому с просьбой отремонтировать печку?

Наша принципиальная позиция - большую часть проблем ЖКХ можно и следует решать на местах! С победой на выборах кандидатов от ЛДПР мы заставим чиновников и местных царьков работать на благо жителей своих деревень, городов и районов. Мы лишим их «крыши» однопартийцев из областного и федерального центров, позволяющей годами создавать лишь видимость бурной работы.

- Псковское региональное отделение ЛДПР обещает борьбу с безработицей «не на словах, а на деле». Прокомментируйте, пожалуйста, это обещание!

- На начало 2021 года в Псковской области было официально зарегистрировано более 7 тысяч безработных, а это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года! Сокращения данной цифры не будет, а вот подрасти она сможет. Причин немало. Одна из них – решение об отстранении от работы людей, которые не успели в установленный срок сделать прививку от коронавируса. Помните, как весь город обсуждал случай, когда от работы отстранили сторожа, работавшего в школе? А кто в этом был виноват? Не сами ли чиновники, которые не смогли организовать поставки в область вакцины в необходимом количестве? Почему вместо реальных дел по организации новых рабочих мест чиновники придумали борьбу с ветряными мельницами?

ЛДПР предлагает бороться с безработицей не на словах, а на деле. Сделать Псковскую область инвестиционно привлекательной, для чего пригласить инвесторов, направить значительные средства из регионального и федерального бюджетов на восстановление заводов и сельского хозяйства, в частности, вырубить борщевик и вернуть региону ведущее место в России по выращиванию льна.

- Антон Александрович, сейчас все партии много внимания уделяют молодежи. А что обещает молодым людям ЛДПР?

- Сначала я хочу напомнить о том, что самый молодой депутат в Государственной Думе Российской Федерации на сегодняшний день - от ЛДПР. Партия представляет действительно уникальные возможности для политической карьеры нашей молодежи независимо от материального положения их родителей. Что касается Псковской области, то у нас есть своя «молодежка», где старшеклассники и студенты не только заняты политикой, но и выполняют вполне конкретную работу на пользу города: помогают ветеранам, устраивают праздники для воспитанников детских домов, приезжают в приют для бездомных животных.

Как убедить псковскую молодежь не покидать свою малую родину? А вы посмотрите вокруг. Зарплаты в Псковской области сегодня одни из самых низких в Российской Федерации, зато цены в магазинах вполне на уровне столичных. Именно поэтому молодежь стремится уехать в Москву или Санкт-Петербург. Почему представители одной и той же профессии зарабатывают в Московской области в несколько раз больше, чем в Псковской? Чем их работа сложнее или ответственнее, чем у псковских коллег?

ЛДПР считает, что люди должны получать достойную зарплату и надбавки независимо от региона, где они проживают. Только таким образом можно остановить отток талантливой молодежи из мест, где они родились и выросли. Только так мы спасем Псковскую область от нищеты и вымирания.

- Надо признаться, достаточно неожиданным выглядит обещание депутатов Псковского регионального отделения ЛДПР приложить все усилия для обеспечения жителей области стабильной и качественной сотовой связью…

- Проблема неустойчивой сотовой связи – действительно одна из актуальных проблем в Псковской области. Стоит отъехать от Пскова или любого райцентра всего на несколько километров, как сигнал становится неустойчивым или пропадает совсем. Чем это грозит местным жителям, я объясню на примере деревни Кирово Псковского района. Зимой во время дистанционного обучения школьники там выходили на улицу, чтобы поймать сигнал и получить задание от учителя по интернету. Весной в деревне произошел пожар, и поначалу его тушили собственными силами. Причина – отсутствие на тот момент сигнала сотовой связи. Аналогичные проблемы возникают и при вызове машин скорой помощи, а это уже чья-то жизнь!

ЛДПР требует выделить средства из регионального бюджета, а также запросить помощь из федерального бюджета на строительство новых вышек сотовой связи и улучшение покрытия территории Псковской области.

Если подвести итог, то я могу сказать, что ЛДПР не замалчивает проблемы и не отказывается от решения не только глобальных, но и региональных проблем, как, например, неустойчивая сотовая связь, нехватка врачей и ремонт дорог с грунтовым покрытием. Причем, решаем мы эти проблемы не только во время предвыборной кампании, но и в любое другое время. Именно поэтому нам доверяют местные жители, именно поэтому люди идут к нам.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»