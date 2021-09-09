Политика

В УИК Псковской области начали принимать заявления о голосовании на дому

В участковых избирательных комиссиях Псковской области с сегодняшнего дня, 9 сентября, начали принимать от избирателей заявления (устные обращения) о голосовании вне помещения для голосования (голосовании на дому).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, заявление можно подать в УИК до 14.00 19 сентября. Таже это можно сделать через портал госуслуг - с 9 по 14 сентября (до 00.00).

Со вчерашнего дня в УИКах начали работу пункты приема заявлений избирателей о голосовании по месту нахождения.

Напомним, проголосовать можно будет в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября . Избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00.