Политика

Автобус помощи ЛДПР продолжил свой путь по Псковской области

Автобус помощи ЛДПР вчера, 8 сентября, продолжил свой путь по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, второй день работы автобуса начался с поездки в Печоры.

Здесь встреча с местными жителями прошла на площади перед автовокзалом. Координатор Псковского городского отделения Артем Васильев и активисты ЛДПР рассказали печерянам о предвыборной программе ЛДПР, раздали партийную литературу, кепки, ручки и линейки, а также записали личные обращения жителей города.

Следующую остановку автобус помощи ЛДПР сделал в Палкино. С жителями поселка встретились координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков и депутат Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко. Сельчане рассказали, что от предстоящих в сентябре выборов они ждут перемен к лучшему, причем, многие рассчитывают именно на помощь ЛДПР.

В Острове на площади Клавы Назаровой собралось несколько десятков местных жителей, которые пришли, чтобы рассказать партийцам о своих бедах и проблемах. Люди долго не отходили от автобуса помощи и его команды. Жители города были рады пообщаться с Антоном Минаковым и Сергеем Литвиненко. Они уточняли пункты в предвыборной программе ЛДПР, расспрашивали о лидере партии Владимире Жириновском, просили помощи в решении жилищно-коммунальных проблем и приобретении лекарств.

Вчера автобус помощи также побывал в Пыталово. С местными жителями встретился Артем Васильев. Пыталовцы рассказали ему, что давно не верят в то, что местные власти способны решить их проблемы, поэтому лимит их доверия исчерпан, а на сентябрьских выборах будут голосовать только за ЛДПР.

В Красногородске к автобусу помощи пришли в основном пожилые люди, а у них - свои беды и проблемы. Команда ЛДПР во главе с Артемом Васильевым приняла у граждан обращения и пообещала обязательно помочь в их решении.

Всего за два дня автобус помощи ЛДПР проехал по дорогам Псковской области более 600 километров.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»