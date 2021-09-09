Политика

Псковский омбудсмен принял участие в тренинге по соблюдению избирательных прав

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в совместном с МВД России семинаре по соблюдению избирательных прав граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сам омбудсмен.

Совместный с МВД России семинар-тренинг для региональных омбудсменов и сотрудников их аппаратов, участвующих в мониторинге соблюдения избирательных прав граждан в период подготовки и проведения осенних выборов, организовала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Участники тренинга, в том числе в режиме видеосвязи, изучили компетенции и полномочия органов МВД России в обеспечении избирательных прав граждан и общественного порядка, а также в предупреждении нарушений во время избирательной кампании.

Отвечая на вопрос Дмитрия Шахова, руководители подразделений МВД России подробно разъяснили работу сотрудников полиции на избирательных участках, а также по обеспечению сохранности бюллетеней на них в ночное время, когда голосование 17 и 18 сентября будет завершено, в том числе о запрете допуска людей на избирательные участки после 20.00.

В рамках мониторинга соблюдения избирательных прав граждан в период выборов в аппарате уполномоченного действует мониторинговая группа, а также работает специальная горячая линия. Обратиться на горячую линию можно по телефонам: +7 (906) 071-08-93, +7 (906) 071-09-14. Звонки принимаются ежедневно с 9:00 до 18:00.

17, 18 и 19 сентября горячая телефонная линия будет работать с 8:00 до закрытия избирательных участков.