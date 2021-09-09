Политика

Социолог сделала прогноз относительно результатов выборов в Псковской области

Возможные результаты выборов в Псковское областное Собрание депутатов озвучила кандидат социологических наук, научный руководитель исследовательского центра «Единение» Наталья Мельникова в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове.

По ее словам, первую строчку рейтинга в активном электорате занимает партия «Единая Россия» с 50%, у КПРФ — 9%, у ЛДПР и «Справедливой России» — 7-8%.

Руководитель исследовательского центра убеждена, что такие результаты будут при подсчете голосов. «Так и будет», - добавила она.

Также в ходе беседы эксперт опровергла заявление, что в Пскове может победить КПРФ. «Мы не видим этой цифры у КПРФ в городе Пскове, - сказала Мельникова. - Даже вот сейчас мы смотрим по округам кандидатов КПРФ, сколько они набирают, они не везде даже на втором месте».

У партии «Яблоко», по оценке социолога, около 3%, при этом зафиксирован большой антирейтинг - он составляет порядка 15%.