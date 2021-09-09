Политика

Члены «пятерки» «Единой России» сами решат, идти ли в Думу - Песков

Решать, идти в Думу или остаться на своем посту, члены федеральной «пятерки» кандидатов в депутаты Государственной Думы от «Единой России» будут самостоятельно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



«Еще раз повторяю: это личное решение тех, кто участвует в процессе», - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, может ли так получиться, что вся «пятерка» в Думу не пойдет и не будет ли это обманом ожиданий избирателей, передает «Интерфакс».



«Процедура вся прописана в законе, и дальше это вопрос личного решения участников выборов», - заметил Песков.



Он напомнил, что ранее на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин уже отвечал на похожий вопрос - останутся ли на своих должностях министр обороны Сергей Шойгу и глава МИД РФ Сергей Лавров. Тогда глава государства отметил, что решение - идти или не идти в Думу - должны принимать лично сами кандидаты.



«Это же относится и ко всем остальным», - сказал Песков.



Помимо Шойгу и Лаврова, как сообщалось, в «пятерку» входят врач Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель ОНФ Елена Шмелева.