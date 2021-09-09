Политика

Автобус помощи ЛДПР совершил остановку в Пскове

Сегодня, 9 сентября, автобус помощи ЛДПР совершил свою последнюю в Псковской области остановку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, город Псков встретил команду автобуса теплой и солнечной погодой. Встреча с местными жителями прошла в одном из самых оживленных мест областного центра - на железнодорожном вокзале.

Псковичи заинтересовались партийным автобусом, подходили и расспрашивали о программе ЛДПР, просили уточнить, как они могут лично обратиться к Владимиру Жириновскому.

На память о встрече многие из жителей и гостей Пскова получили кепки и сувениры с партийной символикой.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»