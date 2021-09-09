Политика

Автобус помощи ЛДПР в России называют автобусом добра

Уже третий раз за год команда автобуса помощи ЛДПР работает на территории Псковской области. Для тех, кто видит снежно-белый автобус с сине-желтой символикой впервые, это просто красивое и яркое транспортное средство. А вот, кто уже успел пообщаться с командой автобуса ЛДПР, очень радуются его прибытию в населенный пункт.

На борту каждого автобуса добра от ЛДПР работает слаженная команда: водитель, старший бригады, депутат Госдумы РФ или депутат местного законодательного собрания, активисты и члены молодежной организации.

Ты помнишь, как все начиналось?

Если обратиться к истории, то практически с самого начала своей деятельности ЛДПР запустила специальные поезда. Целью команд партийцев, которые на них передвигались по стране, было доехать до самых отдаленных станций, куда не ступала нога ни одного чиновника, и рассказать о партии и ее лидере. Позже были теплоходы и даже самолеты, которые отправлялись на Крайний Север, к жителям самых отдаленных регионов России.

Что касается автобусов помощи ЛДПР, то они курсируют по Российской Федерации уже более пяти лет. В настоящее время в разных уголках страны работают почти двадцать таких автобусов.

Место встречи изменить нельзя

На счету руководителя Псковского городского отделения ЛДПР Артема Васильева - координация приезда уже десятого автобуса помощи.

По словам Васильева, подготовка к приезду автобуса начинается с разработки его маршрута. Каждый день должен быть расписан буквально по минутам. А это значит, что следует учесть не только расстояние между населенными пунктами, но и состояние дорог, ведущийся на них ремонт и даже возможные пробки. Обычно команда автобуса помощи работает на территории Псковской области от трех до шести дней, проезжая за это время почти до двух тысяч километров.

После разработки маршрута Артем Васильев сообщает о времени приезда координатору местного отделения, и уже тот выбирает место для встречи, приглашает активистов партии, которые будут помогать в раздаче партийной литературы, а также кепок, ручек, календарей, тетрадей и другой продукции с партийной символикой.

Услышать каждого!

Но главная цель таких поездок, конечно, знакомство жителей глубинки с предвыборной программой Либерально-демократической партии России, взглядами ее лидера Владимира Жириновского. Не каждый человек читает программу партии от начала до конца, поэтому живое общение может стать более эффективным.

А еще на каждой остановке команда автобуса собирает письма, обращения и просьбы местных жителей координатору Псковского регионального отделения ЛДПР Антону Минакову, депутату Государственной Думы РФ, курирующему Псковскую область, Антону Морозову и, конечно, лидеру партии Владимиру Жириновскому.

«О чем пишут псковичи? В первую очередь жалуются на недоступность медицинской помощи. Так называемая оптимизация системы здравоохранения привела к тому, что приезда бригады скорой помощи даже в некоторых райцентрах теперь ждут по 4 часа и более. Трудно попасть на прием к терапевту, не говоря уже о врачах-специалистах. Их просто не осталось! Еще две больные темы для нашего региона – плохие дороги и ЖКХ. Зачастую только вмешательство депутатов ЛДПР заставляет чиновников принять решение о грейдировании грунтовой дороги или укладке нового асфальта на центральной улице райцентра. С просьбами провести водопровод в многоквартирный дом, отремонтировать протекающую крышу или спилить дерево, задевающее электропровода, жители псковской глубинки тоже идут к нашим координаторам или активистам. Но больше всего меня поразила просьба пожилой женщины о помощи в ремонте печи. Свое письмо женщина просила передать лично Владимиру Жириновскому. А ведь она наверняка пережила войну, защищала нашу Родину, а теперь вынуждена так унижаться!» - подводит итог координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

Работать в команде автобуса помощи ЛДПР дано не каждому. В ней нет места равнодушным людям, а еще это проверка на целеустремленность и ответственность, ведь за каждым обращением стоит судьба конкретного человека, живущего с нами в одном доме, на одной улице или в одной деревне. Подобной формы работы нет больше ни у одной политической партии Российской Федерации. Только ЛДПР обещает и действительно доходит (или доезжает) практически до каждого избирателя.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»