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Политика

Суд отказал псковским коммунистам в удовлетворении иска о бездействии облизбиркома

10.09.2021 11:57|ПсковКомментариев: 1

Псковский областной суд рассмотрел административный иск Псковского областного отделения КПРФ к Избирательной комиссии региона о признании незаконным ее бездействия и обязании устранить допущенные нарушения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, основанием обращения в суд явилось, по мнению административного истца, допущенное облизбиркомом бездействие, выразившееся в неназначении членом территориальной избирательной комиссии Пскова с правом решающего голоса Михаила Михайлова вместо ушедшего из жизни члена ТИК Пскова.

Решением Псковского областного суда в удовлетворении иска отказано. Решение в законную силу пока не вступило.

Добавим, что 31 августа Михаил Михайлов был назначен членом ТИК Пскова с правом решающего голоса. Об этом сообщалось в телеграм-канале Псковского обкома КПРФ.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #суд
Источник: Псковская Лента Новостей
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