Политика

Александр Котов: Все громкие заявления Льва Шлосберга опять останутся пустым звуком

Ситуация со снятием «яблочника» Льва Шлосберга с выборов в Госдуму и Псковское областное Собрание ничем не закончится, кроме шума и громких заявлений. Такое мнение высказал спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

«Понятно, что снятие с выборов кандидата от оппозиции всегда вызывает ажиотаж. Аргументация в такой ситуации приводится одна — что это политический заказ, что правовые основания для снятия кандидатуры отсутствуют... Если говорить конкретно по Льву Шлосбергу, он снят с выборов по решению суда: и у ЦИКа, и у Избирательной комиссии Псковской области были основания исключить его из числа кандидатов. А в ответ мы, опять же, услышали, что решение не правовое, что суды политизированы, что "Единая Россия" боится конкуренции», - констатировал Александр Котов, напомнив, что Лев Шлосберг воспользовался правом защиты своих интересов в суде, но суд признал снятие его кандидатуры с выборов законным.

Эта ситуация, по словам гостя студии, с точностью повторяет события 2015 года, когда Льва Шлосберга досрочно лишили полномочий депутата областного Собрания. «После этого тоже звучали обвинения в политической расправе и оскорбления. Лев Шлосберг прошел все суды, вплоть до Верховного. Верховный суд подтвердил правомерность решения о лишении его депутатского статуса. Тогда он обратился в ЕСПЧ, но тоже ничего не добился. Шума тогда было много, а потом - полная тишина», - напомнил Александр Котов.

По его мнению, ситуация со снятием Льва Шлосберга с выборов в Госдуму и областное Собрание тоже ничем не закончится. «Будет шум, будут громкие заявления, что он дойдет до Конституционного суда. Но, кроме шума, я ничего другого не вижу», - резюмировал спикер регионального парламента.

Кроме того, Александр Котов считает некорректными прогнозы о победе Льва Шлосберга по 207-му Ховринскому избирательному округу, если бы он все-таки принял участие в думских выборах. «Кто сказал, что у Шлосберга в Ховринском округе уже была победа? Я бы так постеснялся говорить», - заключил он.

Напомним, 26 августа решением избирательной комиссии Псковской области Шлосберга исключили из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения партии «Яблоко».

Ранее в тот же день ЦИК России исключил Шлосберга из федерального списка партии на выборах в Госдуму в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области).

9 августа Московский городской суд принял решение отменить регистрацию Шлосберга как кандидата от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы по одномандатному округу №207 по Москве. Как сообщили в партии, было подано обращение в суд от кандидата Андрея Пангаева (кандидата по этому же округу от партии «Зеленые»), оно было связано с ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован, признан также иноагентом).

Первый апелляционный суд 23 августа отклонил жалобу Шлосберга на решение Мосгорсуда, снявшего его с выборов в Госдуму по Ховринскому одномандатному округу Москвы. 9 сентября Верховный суд России оставил без изменений решение Московского городского суда и определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции.