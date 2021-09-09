Политика

Александр Котов: Только командой можно добиться результата на выборах и в работе

«Единая Россия» строит свою избирательную кампанию на выборах в Госдуму и Псковское областное Собрание не на пустых обещаниях, а на конкретных делах. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель регионального парламента, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Александр Котов, комментируя ход подготовки к сентябрьским выборам.

По его словам, принципиально эта избирательная кампания ничем не отличается от предыдущих, если не считать низкую активность оппонентов. «С их стороны всегда раздается жесткая критика в адрес власти и «Единой России», но такие методы уже устарели и особого эффекта не дают. Я бы посоветовал оппонентам не критиковать власть, не раздавать популистских обещаний, а говорить, что они сами собираются делать», - подчеркнул Александр Котов.

Кандидаты от «Единой России», отметил он, «пропахали» в рамках подготовки к сентябрьским выборам всю Псковскую область. «Но при этом мы нигде не видели наших оппонентов. У них нет живого общения. Это неправильно. Избирательная кампания так проходить не должна. Если партия хочет добиться результата, она должна работать с избирателями, проводить встречи с ними, знать, какие проблемы их волнуют», - убежден спикер регионального парламента.

«Требования, прежде всего, надо предъявлять к самим себе, - посоветовал Александр Котов кандидатам от оппозиции. - Проанализируйте свою работу на выборах. Все ли вы сделали для того, чтоб победить, или вы ограничились только тем, что полоскали грязью «Единую Россию» и обвиняли ее во всех грехах? Как такую избирательную кампанию можно выиграть, я не представляю».

Между тем, единороссы ставят перед собой задачу добиться максимального результата на выборах. «У нас выдвинуты кандидаты на все округа, на все мандаты. На выборы мы идем единой командой, - отметил гость студии. - Один человек, какой бы он ни был опытный и подготовленный, не в состоянии решить серьезные проблемы. Только командой можно добиться серьезных результатов как на выборах, так и в ходе дальнейшей работы».

Александр Котов напомнил, что команду единороссов на выборы в Псковское областное Собрание возглавляет губернатор Михаил Ведерников — человек, который «пользуется наибольшим авторитетом и поддержкой у избирателей». В этом же списке - секретарь Генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сам Александр Котов, главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко и бывший замкомандира 76-й дивизии Олег Грицаев.

«Обращаюсь к избирателям с просьбой о поддержке «Единой России» и наших кандидатов в Госдуму и областное Собрание. Мы со своей стороны готовы реагировать на проблемы, которые возникают в повседневной жизни псковичей, и будем прикладывать все усилия, чтоб их решить», - подчеркнул Александр Котов.

«Да, нас есть, в чем упрекнуть, и во многих случаях это справедливые упреки, но я надеюсь, что в конечном счете люди придут и поддержат нас, потому что мы предлагаем варианты решения проблемы и строим свою избирательную кампанию не на обещаниях, а на конкретных делах», - резюмировал Александр Котов.

Также в рамках эфира он подчеркнул, что Псковское областное Собрание отработало пять лет эффективно - все внесенные законодательные инициативы были рассмотрены. «Мы завершаем свою работу без долгов», - добавил спикер регионального парламента.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»