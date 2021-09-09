Политика

Общественник заявил о «беспрецедентных мерах» по обеспечению прозрачности выборов

Член общественного штаба по контролю за выборами на территории Псковской области, член Общественной палаты Алексей Иванов прокомментировал слухи и мифы, тиражируемые в преддверии единого дня голосования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Уинстону Черчиллю предписывают такие слова: "Я доверяю только той статистике, которую сфальсифицировал сам". Это очень удобная позиция для псевдоэкспертов, активно дискредитирующих избирательную кампанию в России, как у нас, так и за рубежом. И чем ближе выборы, тем эти голоса становятся громче», - сказал Алексей Иванов.

По его словам, анализ применения фейк-технологий в избирательной кампании подробно изложен в докладе Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» «Фейк-прогноз-2021: стратегии и технологии дискредитации будущих выборов», с которым может ознакомиться любой желающий. «Мне только хочется обратить внимание на несколько принципиальных моментов из выводов экспертов», - заметил он.

«В текущем году приняты беспрецедентные меры по обеспечению легитимности, общедоступности, прозрачности и открытости избирательного процесса. Общественным наблюдателем может стать каждый желающий, подготовка пула наблюдателей началась задолго до выборного процесса и включала в себя разъяснение норм избирательного законодательства, требований к наблюдению и т. д., что позволило наблюдателям на практике увидеть, как устроена избирательная система, а также получить необходимые знания об избирательном законодательстве», - отметил член общественного штаба по контролю за выборами на территории региона.

Такая тщательная подготовка наблюдателей, считает он, необходима для того, «чтобы в период голосования они могли объективно оценивать происходящее на избирательных участках и давать достоверную оценку ходу голосования».

«Все эти обстоятельства указывают на отсутствие возможностей для фальсификации и иных нарушений избирательного права граждан России. Профилактика любого правонарушения - это, в первую очередь, создание условий для неотвратимости наказания за содеянное, воспитания неприятия и нетерпимости к любого рода проявлениям неуважения к закону. Вот почему так важно не только разоблачать фейки о выборах, но и разъяснять гражданам, что за распространение недостоверной информации предусмотрена установленная законодательством ответственность», - заключил Алексей Иванов.