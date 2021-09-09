Политика

Псковская общественница высказалась на тему выборов в Госдуму

На площадке МИА «Россия Сегодня» состоялся круглый стол «На финишной прямой. Прогноз расклада в будущей Госдуме», который был посвящен обсуждению завершающей стадии избирательной кампании по выборам депутатов в Государственную Думу Российской Федерации.

В ходе круглого стола эксперты проанализировали, насколько успешными оказались стратегии партий, их выбор кандидатов и программные предложения, обсудили прогнозы социологов и политологов на возможные итоги голосования, а также поделились мнением о том, как данные социологических опросов по единому и одномандатным округам проецируются на расклад мандатов в будущем VIII созыве Государственной Думы РФ.

Председатель регионального общественного штаба по контролю и наблюдению Наталья Горбачева, комментируя итоги круглого стола, отметила: «Избиратели предполагают голосовать за реальные дела, за поступательное движение вперед. Сегодняшний избиратель устал от предвыборных лозунгов и хочет конкретных дел. Думаю, сюрпризов не будет. Люди знают политических тяжеловесов, их лидеров, видят результаты их работы. И думают о том, что они хотят видеть в будущем. А новые партии — это действительно интересно».