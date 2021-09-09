Политика

Дополнительная форма голосования будет применена на территории Псковского района

Дополнительная форма голосования будет применена на территории Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, для избирателей, проживающих в деревнях Малая Гоголевка, Большая Гоголевка и Новая Гоголевка, будет организован мобильный избирательный участок по адресу: деревня Малая Гоголевка, улица Лазурная, 2а, возле магазина «Подсолнух».

Голосование пройдет 18 сентября, время работы участковой комиссии - с 10.00 до 14.00.

Голосование с использованием дополнительной формы голосования пройдет с соблюдением требований, предусмотренных Положением об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение нескольких дней подряд, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 июля 2021 года № 13/103-8.