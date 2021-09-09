Политика

Минпросвещения и ЦИК выработают общую позицию по сроку проведения выборов

Центризбирком и министерство просвещения выработают общую позицию по оптимальному сроку проведения выборов, чтобы это было удобно и школам, и участникам голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова «Российской газете».

Она признала, что проблема разведения учебного и избирательного процессов есть, и если трехдневное голосование приживется, то ее придется решать. «Я думаю, у нас будет общая позиция с министерством просвещения по поводу того, когда оптимальное время для проведения выборов, чтобы это не мешало ни учебному процессу, ни проведению выборов», - сказала Элла Памфилова.

Сама глава ЦИК полагает, что лучшее время - конец октября, когда во многих школах каникулы. Она надеется, что законодатели вернутся к этому вопросу.

Пока же вопрос решается в ручном режиме, на основании соглашения между Центризбиркомом и Минпросвещения. В Москве, например, 17 сентября, в первый день голосования, те школы, в которых организованы избирательные участки, отправят учеников на экскурсии.