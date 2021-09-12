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Политика

Предвыборная программа единороссов: «За сильную Россию и благополучие людей»

13.09.2021 11:51|ПсковКомментариев: 0

Псковское региональное отделение партии «Единая Россия» утвердило предвыборную программу.

19 июня на ХХ Съезде Партии президент РФ Владимир Путин поставил задачу провести широкое обсуждение и дополнить пожеланиями граждан Народную программу, которая станет базисом и компасом социально-экономического развития страны на период 2021-2026 годы.

Народная программа традиционно является главным документом регионального отделения партии, с которым ее кандидаты идут на выборы. С учетом инициатив Народной программы формируются бюджеты региона и муниципалитетов Псковской области.

Летом 2021 года члены и сторонники «Единой России», депутаты всех уровней и кандидаты провели тысячи встреч с жителями всех населенных пунктов региона и собрали более 57 000 предложений в программу, где отражены те направления развития, которые требуют особого внимания, где обозначены проблемы, решение которых существенно улучшит качество жизни и повысит благополучие людей.

Народная программа Псковского регионального отделения на период с 2021-2026 год стала составной частью федеральной Народной программы, которая была представлена Президенту и утверждена на втором этапе ХХ Съезда партии 24 августа 2021 года. Она включает в себя новые направления деятельности, так как формировалась в период социального и экономического кризиса из-за мировой пандемии коронавируса.

Именно партия в период пандемии стала плечом государству и жителям, сформировав и сплотив вокруг себя масштабное волонтерское движение. Полтора года работы Волонтерского центра Партии изменили форму работы местных отделений «Единой России» с гражданами. Волонтерство стало составной и неотъемлемой частью работы регионального и местных отделений партии. Развитие волонтерства стало частью Народной программы партии.

Благодаря работе команды единомышленников, членов и сторонников партии под руководством лидера Псковской области губернатора Михаила Ведерникова в регионе строятся новые школы и детские сады, становятся все более комфортными и красивыми города и поселки, ремонтируются дороги, решаются волнующие людей вопросы, успешно реализуются национальные проекты, призванные повысить качество жизни людей.

«Единая Россия» - партия полезных дел: тысячи объектов и конкретных дел, сотни миллионов рублей для развития Псковской области – это работа 15 партийных проектов «Единой России» во всех городах и районах Псковской области. Построены новые школы и детские сады, благоустроены дворы и общественные пространства, отремонтированы сельские дома культуры, спортивные залы в сельских школах, открыты физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКот).

Депутаты Псковского областного Собрания – члены фракции «Единая Россия» ведут активную и планомерную социально ориентированную политику, направленную на поддержку ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, малоимущих, многодетных семей, детей-сирот, а также других категорий граждан, которым требуется забота и помощь.

Забота о тех, кто нуждается в помощи и всесторонняя поддержка семей с детьми и благополучие человека являются основными ориентирами для партии и отражены в Народной программе. Предложения, направленные на развитие экономики и поддержку села, как составляющей продовольственной безопасности Псковской области, на решение вопросов занятости молодежи, создание условий для повышения доходов наших граждан, стали частью Народной программы регионального отделения Партии.

В данном материале программа партии дается в сокращении, с полным текстом документа вы можете ознакомиться на сайте регионального отделения партии.

«Единая Россия» слышит людей и работает для людей!

Хорошая работа – достаток в доме

Одна из главных задач Партии – существенно повысить достаток российских семей, доходы наших граждан. Для этого необходимо содействовать поэтапному повышению оплаты труда учителей, врачей, работников социальной сферы, специалистов всех бюджетных отраслей, которые выполняют важнейшую значимую работу в интересах граждан, общества, государства. Этот труд должен достойно оплачиваться. Крайне важно обеспечивать ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ), установив его не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

Крепкая семья

Крепкая, благополучная, многодетная семья – это настоящее и будущее России. Дети, родительская любовь, солидарность поколений – безусловная ценность для всех жителей Псковской области. Наша общая задача – существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Создать такую систему поддержки, при которой рождение ребенка означало бы не снижение уровня дохода и возможностей семьи, а, наоборот, гарантировало бы бо́льшую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей. Для этого Псковское региональное отделение Партии «Единая Россия» считает принципиальным содействовать поэтапному расширению системы и охвата социальной поддержки малообеспеченных семей с детьми, введению системы поддержки участия детей в спортивных или культурных соревнованиях, включая оплату проезда и проживания, тем самым дополнительно помочь семье, снизить ее расходы, расширить возможности для раскрытия талантов, которые заложены в каждом ребенке.

Современное образование

Дошкольное, школьное, среднее профессиональное и высшее образование – это звенья единой системы, которые воспитывают и обучают, готовят к избранной специальности новые поколения жителей региона. Поэтому сфера образования – стратегическая. Ее качество, доступность, равные возможности для каждого определяют наше будущее, успех и достойную жизнь человека. Одним из важнейших аспектов является продолжение модернизации учреждений образования Псковской области. Представители Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» будут участвовать в разработке программы по капитальному ремонту зданий школ Псковской области на 2022–2026 годы. В регионе предусмотрено включение в нее в первую очередь сельских школ. В первую очередь будет произведен капитальный ремонт 20-ти школ: в деревнях Родина и Карамышево Псковского района, в Красногородской специальной школе-интернате для детей-сирот и «Агрошколе», в деревнях Жижица и Ущицы Куньинского района, в деревне Лавры Печорского района, в школе №1 города Порхова, в селе Чернево Гдовского района, в деревне Воронцово Островского района, в поселке городского типа Сосновый Бор Себежского района, в деревнях Переслегино и Булынино Великолукского района, в поселке Бежаницы, в городе Новоржеве, в деревнях Балахи и Глубокое Опочецкого района, в Опочецкой коррекционной школе-интернате, в деревне Вербилово Пустошкинского района и в деревне Полоное Порховского района.

Программа обновления школьного автопарка инициирована «Единой Россией» и поддержана Президентом. 40 школьных автобусов отечественного производства поступят в Псковскую область.

Забота о людях

Человек в любом возрасте, в любой части Псковской области не должен остаться один на один с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Забота о тех, кто нуждается в поддержке, – приоритет партии. Для этого предстоит сосредоточиться на следующих конкретных направлениях: содействовать реализации и развитию региональных программ «Активное долголетие» и системы образования для лиц пенсионного возраста, а также добровольческой помощи и некоммерческим организациям, работающим с людьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации.

«Единая Россия» заботится о представителях старшего поколения.

Члены партии регулярно оказывают ветеранам помощь, что особенно важно в период пандемии. Наш общий долг — окружить пожилых людей вниманием, поддерживать их, хранить память о подвиге нашего народа и передавать ее подрастающим поколениям. На территории Псковской области организовано шефство над всеми участниками и инвалидами Великой Отечественной войны.

Патриотическое воспитание молодежи с активным участием членов и сторонников партии – задача Псковского регионального отделения на следующие 5 лет.

Здоровье человека

Здоровье граждан, повышение продолжительности жизни, активное долголетие людей старших поколений, защита материнства и детства – приоритетные направления для партии «Единая Россия». К 1 сентября 2022 года будет сформирован план реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Продолжится решение проблемы кадрового дефицита и доступности медицинских услуг. Цель Партии «Единая Россия» в ближайшие годы - снизить остроту проблемы, а затем полностью ее ликвидировать.

За пять лет при содействии партии будет построено 186 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) по всему региону, 7 врачебных амбулаторий (мини-поликлиник) и 8 офисов врачей общей практики. Также в рамках программы закупят 535 единиц медицинского оборудования для первичного звена здравоохранения, 262 автомобиля, проведут капремонт 27 медицинских организаций. На это предусматривается ежегодное финансирование - порядка 495 млн рублей.

Инфраструктурные проекты – залог развития экономики региона.

Удобная и комфортная жизнь

Мы сделали очень много для того, чтобы изменить к лучшему, преобразить облик наших городов и поселков. Но еще больше предстоит сделать. Мы сосредоточимся на реализации целого комплекса мер по развитию жилищного строительства, коммуникаций и инфраструктуры, прежде всего систем водоснабжения, водоотведения, газификации населенных пунктов и транспортной доступности.

Газификация Псковской области

Более 12 тысяч домов и квартир будет газифицировано в Псковской области до 2025 года. Объем финансирования составит 8,5 миллиардов рублей. На эту сумму планируется построить 31 газопровод протяженностью почти 650 километров. Это позволит газифицировать более 12 тысяч домов и квартир, а также свыше 60 котельных. В 2021 году будут выполнены проектно-изыскательские работы на семи объектах в Невельском, Красногородском, Новоржевском и Пушкиногорском районах, а также строительно-монтажные работы на объекте протяженностью 36 километров в Новосокольническом районе. Это позволит газифицировать важные и перспективные агропромышленные площадки в регионе. В Псковской области до конца 2022 года планируется догазифицировать 28977 домовладений в 138 населенных пунктах 16 муниципальных образованиях области.

Водоснабжение и водоотведение

Представители партии будут содействовать муниципалитетам Псковской области в решении вопросов капитального ремонта и строительства очистных сооружений. При содействии и с участием представителей партии во всех малых населенных пунктах с проблемами водоснабжения должна быть разработана дорожная карта по решению проблем.

Развитие дорожной инфраструктуры

К 2025 году запланировано строительство и реконструкция 141 километр дорог в сельской местности Псковской области. Объем финансирования программы оценивается в 2,5 миллиардов рублей. Программа дорожных работ предусматривает и приведение в нормативное состояние мостовых сооружений с привлечением средств федерального бюджета в размере более 2 миллиардов рублей и софинансированием из регионального бюджета. К 2024 году планируется отремонтировать около 650 погонных метров дорог.

Строительство жилья

До 2024 года в Псковской области планируется ввести более 1 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилой площади, оснащенной необходимой инфраструктурой, 8 детских садов, 5 школ, спортивный медицинский центр. Уже получена финансовая поддержка на модернизацию систем теплоснабжения и водоотведения в Пскове, Великих Луках, Гдове, Острове на общую сумму более 620 млн рублей, а общая стоимость проектов составляет более 1 миллиарда рублей. Представители Партии будут отслеживать реализацию всех принятых на федеральном и региональном уровне решений по организации строгого контроля, повышению открытости и прозрачности сферы ЖКХ для потребителя на всех уровнях.

Поддержка развития ТОСов

«Единая Россия» выступает за устойчивое развитие села и городов. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – ключ к более эффективной организации местного самоуправления, созданию комфортных условий и инфраструктуры для активного отдыха, как в городах, так и в сельских населенных пунктах. Партия выступает за развитие территориального общественного самоуправления и считает одним из приоритетов в своей работе поддержку малых городов и поселков Псковской области. Имеющийся потенциал позволяет продолжать положительную динамику развития сельских территорий региона.

Региональное отделение партии будет последовательно отстаивать незыблемость социальных гарантий, продолжать проекты, направленные на улучшение качества жизни и повышение качества услуг, которые государство оказывает гражданам.

При поддержке фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов и в сотрудничестве с органами исполнительной власти мы продолжим работу по укреплению материальной базы социальных объектов, больниц и учреждений культуры как городских, так и сельских.

«Единая Россия» – партия полезных дел для благополучия жителей Псковской области. Программа партии – это живой организм, она должна расти и меняться с учетом вызов современного мира, включать в себя пути решения всех актуальных для жителей Псковской области проблем.

Придите и проголосуйте на выборах депутатов в Псковское областное Собрание депутатов седьмого созыва за кандидатов партии «Единая Россия».

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Теги: #Единая Россия #программа #народная программа
Источник: Псковская Лента Новостей
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