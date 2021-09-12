Политика

До победного!

Все партии вышли на финишную прямую. Через несколько дней выборы. Громкие обещания, красивые лозунги – чего только не услышишь от агитаторов на улице и политиков по радио и телевидению. Но всегда ли за красивыми словами стоят конкретные дела. О них в интервью Псковской Ленте Новостей рассказал координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков.

- Псковское региональное отделение ЛДПР часто критикует состояние псковских дорог, но разве мало сегодня делается в области? Например, буквально на днях завершилась укладка асфальтобетонного покрытия на достаточно протяженном участке в Гдовском районе.

- Многие участки трасс федерального значения действительно отремонтированы, но в целом по области, на наш взгляд, ситуация еще остается неудовлетворительной. Об этом мы судим во время поездок с автобусом помощи ЛДПР, об этом регулярно сообщают координаторы местных отделений партии. Область, граничащая со странами Евросоюза, до сих пор не может привести в порядок даже платные дороги. Но особенно много жалоб поступает на состояние трасс местного значения. Если факты подтверждаются, то наши координаторы или активисты объявляют «войну» местным чиновникам и не успокаиваются, пока не доводят дело до победного конца.

Всего несколько примеров. На протяжении нескольких лет добивался ремонта одной из центральных улиц в деревне Кирово Псковского района наш депутат Игорь Поляков. Он направлял обращения в районную, областную и Генеральную прокуратуры Российской Федерации. И вот результат. В июле там был выполнен ямочный ремонт, а уже в следующем году планируется полностью заменить верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Дорогой в деревне Захаровщина Гдовского района сейчас занимается депутат районного Собрания от ЛДПР Дмитрий Ашихмин. За лето дорога заросла настолько, что по ней не рискуют проехать даже опытные водители на УАЗиках. А ведь речь идет не о какой-то глухой деревеньке. Захаровщина расположена всего примерно в 10 километрах от районного центра. Будем воевать до победного!

- Количество российских регионов, жители которых получили возможность бесплатно подвести газ до участка, было увеличено с 4 до 15. В число пилотных субъектов вошла и Псковская область. Этой новости в начале лета радовались все, и только депутаты ЛДПР попытались найти свои подвохи…

- Да, действительно, немало сомнений тогда возникло у депутата Псковского областного Собрания от ЛДПР Юрия Павлинова.

В частности, он озвучил следующие вопросы: будет ли осуществляться газификация только тех домостроений, которые входили в программы газификации, ведь есть и домовладения, которых нет ни в одной программе? Второй вопрос: большая часть потребления газа из газопровода и газораспределительных станций находится в частном владении, где за разрешение подключения к нему просят достаточно крупные суммы (до 200 тысяч рублей). Многим псковичам это просто не по карману! И, наконец, третий вопрос: справится ли при таких массовых планах газификации наша газовая компания с выполнением данных работ, если уже на тот момент срок оформления документов занимал почти 6 месяцев! Подводя своеобразный итог, Юрий Павлинов высказал сомнения, что объявленная бесплатной газификация действительно будет доступна всем жителям Псковской области.

- А каким образом Псковское региональное отделение ЛДПР планирует бороться с аварийным жильем?

- Конечно, у регионального отделения нет возможности строить новые дома, но наши депутаты могут контролировать движение очереди для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и - самое главное - обнародовать и требовать ликвидации нарушений, если таковые будут. Так поступил наш гдовский депутат от ЛДПР Дмитрий Ашихмин. В мае он обнародовал следующий факт: в трехкомнатной квартире в доме, построенном в Гдове для переселенцев из ветхого жилья, проживает исполняющая обязанности заместителя главы района. Наш депутат обратился в прокуратуру, которая провела проверку, а Гдовский районный суд принял решение о выселении муниципального служащего из незаконно занятой квартиры.

- В федеральной программе ЛДПР также много внимания уделяется возрождению фермерства. Актуально ли это, на ваш взгляд, для псковского региона?

- Кто сейчас только не говорит о необходимости возрождать российскую деревню! Но делают ли сегодняшние власти что-то для этого? Так, может, начать следует хотя бы с повышения закупочных цен для фермеров? Во время недавней поездки с автобусом помощи ЛДПР к нам в Порхове подошел местный житель и рассказал, что из-за мизерной пенсии (8 тысяч рублей!) он несколько лет назад был вынужден заняться фермерством. Поначалу оно приносило стабильный доход, но сейчас мужчина не видит в фермерстве никакого смысла. Труд тяжелый, расходы постоянно растут, а платят фермеру всего по 15 рублей за литр молока, когда в магазине оно продается уже в 3- 4 раза дороже!

Еще раз хочу напомнить землякам, которым через несколько дней предстоит сделать серьезный выбор: не верьте красивым лозунгам и обещаниям, а верьте конкретным делам. За плечами координаторов и активистов ЛДПР их действительно немало!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»