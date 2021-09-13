Политика

Петр Алексеенко: Коммунисты намерены восстановить доверие народа к власти

В предвыборной программе псковских коммунистов много внимания уделено проблемам контроля, доступности и прозрачности власти. Об этом рассказал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко, представляя предвыборную программу КПРФ на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов «За возрождение Псковщины – земли русской!»

«Мы уверены, что без этого невозможно добиться успеха в решении стоящих перед нами нелегких задач. Взаимное доверие народа и власти во многом утеряно, мы намерены это доверие восстановить. Мы организуем референдумы по самым важным вопросам жизни региона, мы воссоздадим систему народного контроля и будем привлекать народных контролеров к проверке правильности расходования бюджетов всех уровней», - убежден коммунист.

Областное Собрание депутатов не должно быть филиалом исполнительной власти. Мы считаем, что только сильный парламент, подотчетный жителям, способен вывести регион из экономической ямы и остановить наступление на социальные права граждан.

«Мы готовы взять на себя ответственность за будущее нашей области. Уверены, что при поддержке жителей Псковщины мы сможем навести порядок и вернуть людям уверенность в завтрашнем дне. Альтернатива есть – это КПРФ! КПРФ ни разу не голосовала за законы, ухудшающих положение жителей области!» - напомнил первый секретарь обкома КПРФ.

Исправить существующее положение возможно единственным способом – сменой власти!

19 сентября на выборах депутатов Псковского областного Собрания голосуем за КПРФ и кандидатов от нашей партии!

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации»