Политика

Пресс-конференция «Справедливый наблюдатель – защитим каждый голос» прошла в Пскове

В Пскове прошла всероссийская пресс-конференция «Справедливый наблюдатель – защитим каждый голос».

«В Псковской области проходит активное обучение наблюдателей на выборах, – рассказала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Псковском областном Собрании депутатов Наталья Тудакова. – Большая часть жителей райцентров уже побывали на ознакомительных семинарах, на которых координаторы объясняли, как добиться прозрачных выборов».

По словам Натальи Тудаковой, от партии «Справедливая Россия – За правду» в регионе на выборы пойдут более 700 наблюдателей, которые не дадут фальсифицировать результаты.

Программа партии охватывает важные вопросы: введение справедливого базового дохода, отмену пенсионной реформы, развитие культуры и экологии.

«Кроме этого, мы делаем упор на том, что мать – это профессия, – рассказала в ходе пресс-конференции Наталья Тудакова. – Для меня это один из важнейших пунктов, так как я сама мама и знаю, сколько сил, трудов и времени тратится на воспитание и обучения ребенка».

Эсеры настоятельно просят жителей Псковской области проявить свою гражданскую позицию и проголосовать на грядущих выборах.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».