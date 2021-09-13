Политика

Союз производства и творчества

Клуб «Феникс» - культурная точка притяжения в печорской деревне - получил помощь от местного завода в превращении старых сараев в творческое пространство.

«Надо помочь»

Деревня Митковицы Печорского района известна далеко за пределами области как место регулярного проведения музыкальных фестивалей, художественных выставок и просто творческих посиделок. Их организует известный художник Александр Бушуев, участник знаменитого объединения «Митьки». В Митковицах базируется Псковская областная общественная организация «Творческий клуб «Феникс».

Для того, чтобы мероприятия проводились в более тёплой и уютной атмосфере, Александр Бушуев затеял реконструкцию двух дворовых построек, превращение их в творческое пространство. Надо ли говорить, в каком материальном положении находятся творческие люди, даже добившиеся больших успехов на своем поприще и заработавшие заслуженное признание.

«Это старые сараи, - описывает Александр Бушуев, «из какого сора» вырастает новый дом для «Феникса». - Никто не знает, что в них было раньше, может быть, конюшня или хлев. Когда я переехал сюда лет четырнадцать назад, они уже были ветхие».

И вот в этих руинах уже десять лет проходят творческие фестивали, на которые собираются талантливые молодые ребята из Печорского района, приезжают гости из Пскова и Петербурга. Пусть люди в глубинке живут и небогато, но тяга к духовной пище тут не меньше, чем в столицах. Благодаря частной инициативе и желанию сделать мир вокруг чуточку светлее, в небольших Митковицах появилась точка культурного притяжения.

Фестивали и творческие встречи проходят, как правило, в теплое время года. Еще Пушкин описал «наше северное лето», как «карикатуру южных зим». Зарядят дожди, какие уж тут песни под протекающей крышей. Да и хочется максимально продлить творческий сезон, хотя бы до первых заморозков.

В прошлом году Александр Бушуев своими силами привел в порядок первую постройку. В этом году взялся за второе строение. Но силы оказались не безграничны. Хорошо, что рядом нашлись неравнодушные люди. Один из них - руководитель печорского керамического комбината, градообразующего предприятия района «Евро-Керамика» Владимир Панченко. Узнав, что Александр Бушуев испытывает проблемы с реконструкцией, Владимир Панченко принял решение помочь художнику.

«Митковицы благодаря Александру Бушуеву стали уже своего рода культурным брендом печорской земли. Мне рассказали, что он бьется один, старается сделать что-то полезное. Если есть проблема - значит, надо помочь», - уверен Владимир Панченко.

С предприятия доставили напольную плитку - четыре поддона на 120 квадратов. Владимир Панченко посетил стройплощадку. «Митек» Бушуев рассказал, каким будет один из центров культуры Печорского района в Митковицах, какие выставки и концерты планируются в этом атмосферном месте и какие ведутся работы.

«Залил бетонное основание, теперь смогу поверх настелить керамогранит, - оценил Александр Бушуев помощь. - Латаю провалившуюся крышу, обустраиваю над ней чердачное помещение, привожу в порядок первый этаж. В планах утеплиться, чтобы концерты и репетиции можно было проводить как можно дольше».

Он выразил глубокую признательность руководителю «Евро-Керамики» за оказанное внимание:

«Я очень благодарен. Приятно, что такие люди есть на псковской земле, которые с первого раза отзываются на просьбу о добрых делах. За это спасибо и дай бог успехов во всех начинаниях».

Правильная помощь

Лично знакомые с Владимиром Панченко, депутатом Псковского областного Собрания, хорошо знают, что «Евро-Керамика» никогда не отказывает в помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Ее уже получили детские дома, социальные учреждения, общественные организации, объединяющие людей с ограниченными возможностями, православные храмы, спортивные организации, проводящие соревнования в регионе, и творческие организации, устраивающие культурные мероприятия.

Говорить об этом Владимир Панченко не любит, не хочет выставлять напоказ благотворительность, но это уже свойство характера. Рассказать о помощи «Фениксу» Владимир Панченко согласился только, чтобы сделать работу творческого объединения более заметной.

«Надо помочь с хорошим делом. Мое мнение, - поделился он, - что интеллигенция и рабочий класс - передовая часть общества. От носителей культуры многое зависит в воспитании нашей молодежи. Кто хорошо потрудился, должен иметь возможность качественного отдыха. Люди умственного и физического труда - наша основа, а вовсе не чиновники».

А еще он не приемлет подмену понятий и использование государственного ресурса - то есть принадлежащего трудовому народу - как своего личного.

«Помощью можно называть дела, если достаешь из своего кармана, из кошелька частного предприятия, - поясняет он. - Не стесняюсь назвать имя Юрия Сорокина из «Единой России», который тратит на помощь личные средства. Но мне совершенно непонятно, почему словом «помощь» называют предвыборные выплаты пенсионерам, которые честно трудились всю жизнь, зарабатывали государству благосостояние, а в итоге получили повышение пенсионного возраста, да еще у работающих пенсионеров забрали индексацию. Или когда под видом «помощи» ремонтируют школы, считаю, что государство и так обязано это делать, тем более, что работы ведутся на налоги с зарплат и с деятельности предприятий. Я за честную помощь и честную работу».

О тех, кто постоянно творит добро можно и нужно рассказывать. Владимир Панченко вновь идет на выборы в областное Собрание, чтобы работать на благо тех, кто живет на родной земле и прикладывает свои силы для ее развития.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское областное отделение политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации"».