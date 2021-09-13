Политика

Чего опасаются псковичи, выяснили «Новые люди»

Сторонники партии «Новые люди» провели на улицах Пскова опрос. Они задавали важный вопрос: «Что в вашей жизни вызывает наибольшие опасения?». «Новые люди» опросили более ста человек.

Псковичи отличаются смелым нравом и не раз в истории доказывали свою отвагу в боях с неприятелем. Однако в современной жизни у них появились опасения.

В результате опроса выяснилось, что большая часть жителей Пскова, около 80%, опасается резкого повышения цен на продукты первой необходимости и дефицита товаров. В разговоре с сторонниками партии «Новые люди» жители региона вспоминали ситуацию годичной давности, когда с прилавков магазинов из-за паники в условиях коронавируса исчезли крупы, мука, соль, масло, или когда резко подорожали сезонные товары.

Не меньше тревог у людей вызывает ситуация с коронавирусной инфекцией и уровень медицинского обслуживания. Большинство опрошенных отметили страх повторного заражения или возможность появления новых штаммов вируса. Боятся люди экономического кризиса, возврата к уровню жизни 90-х годов прошлого века, экологических проблем и террористической угрозы.

«Мы проводили опрос, чтобы выяснить, насколько программа "Новых людей" отражает интересы жителей региона. Выяснилось, что почти 100% людей увидели в нашей программе систему решения тех проблем, которые их волнуют. Более того, люди подчеркнули, что в программе есть механизмы решения сложных вопросов», - отметил кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Он подчеркнул, что самые важные пункты программы, это требования к власти:

- ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления. В этом случае зарплаты людей вырастут, и возврат в 90-ые станет невозможен.

- обеспечить доступность частной медицины по системе ОМС. Если человек не может записаться на прием в государственную поликлинику к узкому специалисту в течение 14 суток, он должен автоматически перенаправляться в частную клинику. Компенсировать лечение у частных врачей должен бюджет. Эта мера позволит решить проблемы загрузки государственных медучреждений.

Информацию о программе партии «Новые люди» можно посмотреть здесь - https://newpeople.ru/program_newpeople.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Политической Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»