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Политика

Политика и бизнес Олега Брячака

15.09.2021 12:00|Псков

Давно не секрет — в Псковской области ярких политиков можно пересчитать по пальцам. Возможно, даже одной руки. Тут можно долго рассуждать, почему и куда пропали харизматичные лидеры общественного мнения. Эксперты говорят, что время изменилось. Может и так. Впрочем, есть мнение, что и люди мельчают.

Упрекать их легко. Политики нашего времени, в первую очередь, осторожны. Напоминают старых дипломатов, проживших жизнь по принципу «семь раз подумай, прежде чем ничего не сказать». Опасаются делать резкие оценочные суждения. Ну еще бы — все, что вы скажете, обязательно будет использовано против вас. Хорошо, если в каком-нибудь телеграм-канале, а не в суде.

По сравнению с тем, что было даже десять лет назад (не говоря о более ранних временах), создается ощущение, что в псковской политике введен комендантский час и все резкие телодвижения строжайше запрещены. Заявления политиков безупречны и отшлифованы так, будто это идеальной формы камень для игры в керлинг. Иной раз и в этих условиях происходят какие-то события, и мы ждем от наших лидеров общественного мнения четких и однозначных комментариев. Но, увы, как правило, слышим набор штампованных фраз и банальностей. Критиковать власть — страшно. Критиковать коллег — вроде как не принято. Критиковать Шлосберга — ну, это легко, умеет каждый второй.

К счастью, есть исключения из общего правила. То, что политический ландшафт Псковской области не превратился в покрывшуюся тиной тихую заводь, - заслуга считанного числа сохранившихся реальных политиков. Они достались нам из предыдущей эпохи и в наши дни выглядят этакими «последними из могикан». Сегодня об одном из таких — лидере псковских справедливороссов, политике и бизнесмене Олеге Брячаке.

 

Олег Брячак

Пожалуй, первое, что приходит на ум, — я ни разу не слышал про него нейтрального мнения. Много раз слышал, как его ругали последними словами. Отлично помню, как люди поднимали вверх большой палец и уважительно качали головой. Но ни разу не слышал что-то вроде «да фиг знает, не поймешь».

Биографию абсолютного большинства наших политиков вы никогда не найдете, даже перерыв весь интернет. Их как будто и нет — вроде что-то делают, годами где-то заседают. Но даже всезнающая всемирная паутина красноречиво разводит руками — человек есть, а следов нет. Биография Олега Брячака известна каждому политически активному жителю региона — можно не прибегать к помощи Гугла. В молодом возрасте пришел в семейный бизнес. Довольно быстро его возглавил, добился собственных успехов. Я, честно говоря, не знаю, насколько актуально было Олегу Брячаку избавиться от имиджа «сына своего отца». В любом случае он уже давно самостоятельный политик и бизнесмен, со своей собственной историей.

В этой истории белые полосы сменялись черными, затем снова белыми. Пожалуй, только серых полос не было. Где-нибудь в Америке уже сериал бы снимали о жизни и постоянной борьбе с обстоятельствами провинциального бизнесмена и молодого политика, но у нас так не принято.

2011 год — Олегу Брячаку только исполнился 31 год, но он уже руководит крупным, как сегодня принято говорить, инфраструктурным проектом — строительством таможенно-логистического терминала «Убылинский». Проект, стоимостью более 10 миллионов евро, без сомнения, мог бы стать стратегическим для Псковской области. По мнению экспертов по логистике, реализация проекта позволяла полностью решить проблему длительных очередей на МАПП «Убылинка», что сократило бы издержки и, в конечном счете, отразилось на конечной стоимости товаров, транспортируемых через государственную границу.

Но вмешались «обстоятельства непреодолимой силы» и, увы, проект был принесен в жертву чужим амбициям. Знающие люди говорили, что, будь Олег Брячак «гибче» в ряде вопросов, судьба терминала могла быть иной. Может и так, но время назад не воротишь.

В 2012 году Олег Брячак вернул к жизни в Пскове годами заброшенный «Электрон», открыв на его территории современный спортивно-развлекательный комплекс. Ну, псковичи отлично помнят бассейн на «Электроне», многие искренне сожалеют, когда по известным причинам Олег Брячак перестал быть собственником объекта, и там началась чехарда бесконечных «выгодоприобретателей». Ладно, это уже другая история.

В середине 2010-х у Олега Брячака начались серьезные проблемы. Сначала с бизнесом, затем с законом. Как-то так вышло, что он ушел в жесткую оппозицию власти (трудно не вспомнить «баннерную войну» 2016-2017 года в Пскове, объявленную власти и продолжавшуюся — сегодня в это почти невозможно поверить — более года), и тут же начались проблемы. В России в таких случаях не принято верить в совпадения. В новостной ленте этих лет Олег Брячак фигурирует в роли фигуранта уголовных дел — их было так много, что матерые рецидивисты могли бы позавидовать. Далее — персональное дело о банкротстве. Вот тогда многим показалось (и многие говорили это вслух), что кончился Олег Брячак — нет в Псковской области больше ни политика, ни бизнесмена с таким именем.

Но как там говорят? Важно не сколько раз ты падал, а сколько раз поднимался. В эти трудные для него времена мы много общались с Олегом как в рамках прямых эфиров, так и в повседневной обстановке. Всегда поражался — другие бы в его ситуации давно опустили руки и посыпали голову пеплом, а он ведет себя, как ни в чем не бывало. О своем возвращении в большую псковскую политику и бизнес все эти годы говорил как о свершившемся факте. Я, честно признаюсь, слушал это и не хотел расстраивать человека. О каком камбэке вообще могла идти речь? Оттуда, куда упал Брячак, у нас не возвращаются…

Сегодня на дворе 2021 год. Многочисленные уголовные дела были закрыты. По разным основаниям, но в абсолютном большинстве — в связи с отсутствием состава преступления. Кажется, осталось последнее, какое-то очень вялотекущее. Посмотрел по базе псковского суда — дело тянется аж с 2016 года. Ну, думаю, если за 5 лет российское правосудие не придумало, как посадить человека, то он точно чист перед законом. Но тут все совсем интересно. В рамках дела давно истекли сроки давности и его можно было бы прекратить. Но выяснилось, что Олег Брячак сам инициировал продолжение рассмотрения дела, чтобы его закрыли не по срокам давности, а по реабилитирующим обстоятельствам, т. е. в связи с отсутствием состава и вины.

Кстати, недавно в рамках этого дела суд отменил ему последнюю из остававшихся мер пресечения — подписку о невыезде. Из собственного судебного опыта понимаю, что все идет к тому, что дело в скором времени будет закрыто. Прекрасно, хотя только сам Олег Брячак, видимо, знает, сколько крови это ему попортило.

Есть ощутимый прогресс и в бизнесе. Что называется, отсидев на скамейке штрафников за персональное банкротство положенное время, Олег Брячак с нуля за короткий промежуток времени создал в Пскове крупную строительную компанию. В структуру компании, помимо прочего, входит и собственное производство — современный бетонный завод. Он, конечно, размером поменьше, чем какой-нибудь Новолипецкий комбинат, зато используют в производстве новейшую немецкую аппаратуру. Кажется Siemens, кому интересно, могут уточнить на сайте псковского завода «Монолит». Мы, так или иначе, патриоты своей страны, но вот технику все же предпочитаем немецкую. Кстати, Олег как-то не торопился это афишировать. О его успехах я узнал случайно, наткнувшись на депутатскую декларацию о доходах. Из нее и узнал, что он руководит компанией «Монолит» и в первый же год работы задекларировал чистый доход более 7 млн рублей. Предприятие молодое, но, судя по информации в открытом доступе, вполне успешное. Весьма высокие, по меркам Пскова, притом «белые» зарплаты (есть вакансии в руководящем звене с зарплатой выше 100 тысяч рублей). К тому же динамично развивающееся. Помимо собственно производства бетона, на который, по словам известных псковских девелоперов, выстраивается очередь, компания смело вышла на рынок девелопмента и приступила к строительству 9-этажного дома в Борисовичах. Что лишний раз доказывает, что для настоящих бизнесменов трудные времена — это повод для открытия новых возможностей.

И в политической жизни Псковской области Олег Брячак остается одним из немногих ярких политиков. Человеком, который не лезет за словом в карман — каждый прямой эфир лидера псковских справедливороссов разбирается на цитаты. Одни считают его левым популистом. Другие — политиком чуть ли не радикального толка. Я, честно говоря, сам затрудняюсь определить его принадлежность к политическому спектру. Но так ли важен этот спектр в современной России?

Сегодня Олег Брячак, как в старые добрые времена, возглавляет региональное отделение псковских эсеров. Партия, насколько могу судить, пользуется в Пскове популярностью и по итогам выборов 19 сентября мы увидим ее представителей в новом созыве областного Собрания депутатов.

Константин Калиниченко

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Псковская область – Псковскому одномандатному избирательному округу № 148 политической партии «Справедливая Россия – Патриоты - За правду» Брячака Олега Михайловича

Теги: #Справедливая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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