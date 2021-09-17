Политика

«Особое мнение» Владислава Туманова о новейшей истории Псковской области. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Особое мнение», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 17 сентября.

Гость студии - экс-губернатор Псковской области, председатель Арбитражного суда Калужской области Владислав Туманов. Хоть он давно работает за пределами псковского региона, связь с ним он не теряет. Так, на минувшей неделе он принял участие в торжественном открытии монумента «Александр Невский с дружиной», расположенного возле деревни Самолва Гдовского района.

Владислав Туманов прокомментировал значимость этого события и приезда в Псковскую область президента РФ Владимира Путина, а также дал свою оценку 30 годам новейшей истории Псковской области: к чему стремились в 90-е, во что верили на заре демократических перемен и к чему пришли в 2021 году.