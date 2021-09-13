Политика

Дебаты на «Эхо Москвы» в Пскове: последний раунд перед выборами. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись предвыборных дебатов, которые 15 сентября состоялись в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Центральной темой обсуждения стала интеграция России и Белоруссии. Это реальная перспектива или миф? В какой форме возможно объединение двух государств, какими будут последствия и выиграет ли от интеграции приграничная Псковская область? Своим мнением на этот счет поделились координатор ЛДПР по городу Пскову Артем Васильев, руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, представитель партии «Родина» в Псковской области Михаил Лебедик и представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

Также у участников дебатов была возможность задать вопросы своим оппонентам и ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей.