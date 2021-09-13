Политика

«Новые люди» отреагировали на жалобу гдовичей на долгое ожидание экстренных служб

Жители Гдовского района пожаловались партии «Новые люди» на долгое ожидание машин скорой помощи и службы спасения, на что сторонники партии оперативно отреагировали. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Сообщение от местных жителей пришло через электронную приемную партии в социальных сетях. Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский после обращения жителей провел рабочую встречу с сотрудниками районной пожарной службы. На ней выяснилась причина проблемы. В Гдовском районе должным образом не функционирует единая диспетчерская служба и служба 112. Все экстренные звонки в службу спасения и медицинские организации идут не напрямую через Гдов, а через службы в Стругах Красных и в Пскове. Долгая цепочка создает искажение информации и затягивает время оперативного реагирования, пояснили в партии.

«Проблема с вызовом экстренных служб стала чрезвычайно острой. От эффективной работы скорой помощи, спасателей, пожарных зависят наши жизни. Работа в Гдовском районе показала, что причина - в единой диспетчерской службе, точнее в отсутствии прямого контакта диспетчеров Гдовского района и пожарной охраны. Все звонки идут через другие города, что затягивает процесс и искажает информацию. В Гдовском районе есть несколько деревень со схожими названиями. Возникает путаница. Хочу отметить, что техническое оснащение экстренных служб и профессионализм работников находятся на должном уровне и не вызывают нареканий граждан. Но решить другие проблемы нужно оперативно», - отметил кандидат в депутаты в Государственную Думу РФ от партии «Новые люди» Андрей Маковский.

Он также сообщил, что подготовил соответствующее обращение к главе Гдовского района Юрию Павлову.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения Политической Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»