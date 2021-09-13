Политика

По районам Псковской области ездит «Газель» ЛДПР

С 14 сентября по районам Псковской области ездит «Газель» ЛДПР. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения партии, только за вчерашний день кандидаты от ЛДПР побывали сразу в нескольких населенных пунктах Псковской области: в Острове, Пыталово, Красногородске и Пустошке.

Местные жители были рады возможности напрямую пообщаться с координатором Псковского регионального отделения ЛДПР Антоном Минаковым и депутатом Псковского областного Собрания от ЛДПР Сергеем Литвиненко.



В каждом населенном пункте много вопросов гостям задавали о предвыборной программе ЛДПР и бессменном лидере партии Владимире Жириновском. Жители также рассказывали о местных проблемах, связанных с медицинским обслуживанием, печным отоплением, завышенными ценами в автолавках, просили помочь в ремонте водопровода и фундамента. Несколько человек подготовили к приезду кандидатов личные обращения, с которыми команда ЛДПР обещала разобраться.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»