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Политика

Владимир Жириновский: Только ЛДПР всегда говорит правду

15.09.2021 17:09|ПсковКомментариев: 3

Лидер Либерал-демократической партии России Владимир Жириновский рассказал об основных пунктах программы, с которой партия идет на выборы в Госдуму. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского регионального отделения ЛДПР, политик отметил, что партия к выборам готова и способна оставить далеко позади многих конкурентов.

ЛДПР 32 года, напомнил Владимир Жириновский, это самая опытная партия из всех, что существуют в странах Восточной Европы. Кампания по выборам депутатов Госдумы для ЛДПР уже восьмая, плюс еще было семь кампаний по выборам президента. Всего 15, мало кто из политических сил может похвастаться подобным, подчеркнул лидер партии.

«У нас напряженный ритм предвыборной работы и мы стараемся всегда познакомить избирателя с тем, чем отличается ЛДПР от других партий. Чистая вода, чистый воздух, продукты без химикатов — фракция в Госдуме говорит об этом несколько лет, но наши законы отклонили, а чем ближе к выборам, тем больше другие партии начинают говорить об инициативах ЛДПР, приписывая их себе. Они обещают людям очень много, и порой делают это хорошо на словах, пока мы на деле отстаиваем свои законопроекты и продолжим это делать в новом созыве Госдумы», ‒ подчеркнул Владимир Жириновский.

В Госдуме VII созыва ЛДПР стоит на третьем месте по количеству внесенных законопроектов, их 746, и на втором по числу выступлений депутатов фракции — 167. На выборах 1993 года ЛДПР получила 22,92% голосов избирателей, обойдя и провластную партию «Выбор России», и считающихся тогда главными оппозиционерами левых, потому что люди устали от их бесконечных обещаний и обмана, сделав свой выбор в пользу ЛДПР, напомнил Жириновский.

«Сейчас снова пытаются искусственно создать мнение о том, как хорошо жилось в СССР, обелить большевиков. Но сколько ученых, инженеров, творческих людей бежало на Запад от давления советского режима, опасаясь за жизнь свою и своих близких — и все их достижения работали на благополучие людей там. А ведь если бы они трудились и создавали у нас в стране, то лучше жили бы мы. Вот, чего добились коммунисты, КПСС. И сегодня их преемники обманывают наших граждан, и только ЛДПР всегда говорит правду», ‒ резюмировал лидер партии.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР»

Теги: #ЛДПР #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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