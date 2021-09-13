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Политика

Об интеграции России и Белоруссии поспорили участники предвыборных дебатов на радио «Эхо Москвы» в Пскове

15.09.2021 17:43|ПсковКомментариев: 0

15 сентября в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове состоялся последний перед сентябрьскими выборами раунд дебатов с участием руководителей региональных отделений партий. Главной темой обсуждения стали перспективы интеграции России и Белоруссии. Своими мнениями по поводу того, в какой форме возможно объединение двух государств и выиграет ли от этого приграничная Псковская область, поделились координатор ЛДПР по городу Пскову Артем Васильев, руководитель Псковского регионального отделения «Партии роста» Игорь Романов, представитель партии «Родина» в Псковской области Михаил Лебедик и представитель регионального отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин.

Игорь Романов полагает, что серьезно говорить об интеграции РФ и Белоруссии можно будет только после того, как будет официально образовано Союзное государство. «У нас внутри страны большие проблемы — надо поднимать экономику, создавать рабочие места, бороться с бедностью. Мы как "Партия Роста" и партия помощи бизнесу - не за разговоры, а за то, чтобы сделать в стране экономический рывок», - отметил гость студии, напомнив, что еще в 2017 году партия представила президенту Путину стратегию экономического развития страны. Также Игорь Романов напомнил о своем участии в Форуме Союзного государства, где много внимания уделялось теме российско-белорусски отношений. «Говорилось о необходимости сохранения Белоруссии как островка, где еще есть хозяйственники. Там хоть и невысокая зарплата, но она стабильна. Мы искали точки соприкосновения в вопросе, как сохранить достояние, которое там осталось, и как России перенять их опыт, чтобы в нашей стране начался экономический рост», - пояснил он.

Михаил Лебедик высказался за интеграцию России и Белоруссии. «У нас не только дружеские, но и родственные отношения с белорусами. Надо объединяться, надо вводить одну валюту», - полагает он. Также представитель партии «Родина» прокомментировал личность белорусского президента Александра Лукашенко. «Было к нему негативное отношение. Но руководитель должен быть сильным. Мягкость и доброту принимают за слабость, не надо повторять мягкость украинских руководителей. Нам второй Украины не надо и второй крови не надо, - убежден Михаил Лебедик. - Белоруссию надо сохранить. Я поддерживаю действия Лукашенко. Иначе страной управлять нельзя — только силой. Иначе раздербанят страну, и это бумерангом отразится на России».

Кроме того, гость студии отметил важность сохранения добрососедских отношений Псковской области с Белоруссией. «Мы должны тесно взаимодействовать, потому что мы исторически рядом. Без торговли, без экономических отношений с другими государствами Псковская область не может существовать», - подчеркнул он.

За интеграцию России и Белоруссии выступает и Николай Кузьмин. При этом он пояснил свое видение причин, по которым договор о Союзном государстве, подписанный в 1999 году лидерами двух государств, Александром Лукашенко и Борисом Ельциным, продолжает существовать лишь формально. «Я понимаю задачи, которые тогда ставил Лукашенко. Он был молод, амбициозен, популярен в РФ и Белоруссии, по сути, хотел занять место руководителя Союзного государства. Но в 2000 году у нас появился свой достаточно харизматичный лидер, и понятно, что на его фоне Лукашенко стал меркнуть. Он понимал, что не займет роль руководителя. Поэтому за все эти годы ничего и не изменилось», - полагает Николай Кузьмин.

Кроме того, по его мнению, реальным шагам по пути интеграции России и Белоруссии мешает тот факт, что Владимир Путин и Александр Лукашенко преследуют разные цели: «Путину нужен второй Крым, какой-то рывок, движение вперед, нужно показать россиянам, что у нас нет застоя, что у нас перемены. А Лукашенко нужны деньги. Поэтому один будет говорить про интеграцию, а другой - шантажировать».

Артем Васильев назвал Белоруссию «крахом Запада», поскольку там не получилось создать вторую Украину - страну, которой любые действия пришлось бы согласовывать с Западом. Интеграция России и Белоруссии, на его взгляд, будет грамотным и полезным шагом. «Пока действия правильные», - оценил Артем Васильев и напомнил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский тоже всегда высказывался за интеграцию с Белоруссией.

В продолжение дебатов у участников была возможность задать вопросы своим оппонентам, а также ответить на вопросы радио «Эхо Москвы» в Пскове и Псковской Ленты Новостей. В частности, Игорь Романов прокомментировал поступающие в свой адрес обвинения, что, добиваясь снятия с выборов перспективных кандидатов, он снискал славу кандидата-спойлера и электорального киллера. Наиболее яркий пример — снятие с выборов главы Себежского района кандидата ЛДПР Алексея Харлашина.

«Всем, кто говорит о том, что я кого-то снимаю, кому-то мешаю, могу сказать: я никому подлогов не делал. Это их личные ошибки, но надо на кого-то их свалить, а проще всего их свалить на того, кто эти ошибки замечает», - сказал лидер регионального отделения «Партии Роста».

«Это моя стратегия - та, которая, как мне кажется, является успешной. В политике, как и в картишках, нет братишек. Поэтому я просто устраняю таким юридическим способом своих конкурентов. Это тоже один из видов борьбы», - констатировал он. Между тем, Артем Васильев подметил, что своими жертвами Игорь Романов выбирает не кандидатов от партии власти, а кандидатов от других партий, которые могут составить реальную конкуренцию кандидатам от партии власти. Игорь Романов ответил на это, что «партию власти и так бьют все кому не лень».

Артему Васильеву ведущий программы задал вопрос, хватит ли у «главного козыря ЛДПР», Владимира Жириновского ресурсов, чтобы псковские либерал-демократы успешно выступили и на выборах в Госдуму, и на выборах в областное Собрание. Артем Васильев ответил, что у него нет опасений, что Владимир Вольфович «может не вытянуть»: «У него богатый ресурс, которым он будет пользоваться, у него всегда будут силы. И энергии у него хватит и на Псков, и на другие регионы».

Михаил Лебедик пояснил, почему партия «Родина» на фоне остальных мало заметна в плане предвыборной агитации. «Мы выбрали такую позицию — не будем доставать народ, дадим ему право выбора. Пусть он сам посмотрит. Навязывать мы себя не будем. Хотим, чтобы нас честно выбрали, ни с кем не идем на сговор», - отметил представитель партии.

Между тем, у Николая Кузьмина ведущий спросил, почему партия «Яблоко» выдвигает по Великим Лукам кандидата, позиция которого по многим важным вопросам вступает в противоречие с позицией партии. Речь идет о Всеволоде Козловском. По мнению Кузьмина, если человек идет на выборы по партийному списку, то он должен поддерживать позицию партии, а в данном случае кандидат идет по одномандатному округу, поэтому поддерживает он идеологию «Яблока» или нет, - не принципиально.

Михаил Лебедик в контексте обсуждения этого вопроса высказал мнение по поводу позиции лидера псковских «яблочников» Льва Шлосберга. «Прекрасно знаю Льва Марковича, и 20 лет у него одна и та же песня. Ему не нравился губернатор Михайлов - кровь ему пил. Потом был Кузнецов, прекрасный человек. Турчака он (Лев Шлосберг — ред.) побаивался, но тоже тявкал. А что ему сделал Ведерников, человек-трудоголик? Опять ему не так, - констатировал представитель партии «Родина». - Мне кажется, если оставить одного Льва Марковича перед зеркалом, он и то скажет: "я тобой недоволен". Он всем недоволен! Обязательно зацепить власть надо. У него программа такая — цеплять».

В блоке ответов на вопросы оппонентов Николай Кузьмин счел нужным спросить у Игоря Романова, откуда взялись крупные суммы денег на его счетах после того, как он снимал с выборов «яркую оппозицию». «Это плата за вашу лояльность или отмывание денег?» - поинтересовался «яблочник». «Николай, вы занимаетесь краудфандингом? Вот и я занимаюсь. Я встречаюсь с людьми, с бизнесом. Если я их убедил в правильности своей позиции, то они готовы давать эти деньги. А кто это (кто перечислял ему деньги — ред.), я понятия не имею», - ответил ему Игорь Романов. Однако при этом кандидат заявил, что полностью отчитывается за перечисленные деньги перед теми, кто их перечисляет. «Содержать предвыборный штаб — дорогое удовольствие, но я полностью отчитываюсь за перечисленные деньги перед людьми, которые хотят, чтобы я добрался до цели, и мне их перечисляют. Я перед ними за эти деньги полностью отчитываюсь, а перед вами, Николай, не обязан», - заявил он.

Своим оппонентам Игорь Романов задал вопрос, что, по их мнению, надо сделать, чтобы поднять экономику страны и, в частности, Псковской области. Артем Васильев рекомендовал ему прочитать предвыборную программу ЛДПР, поскольку там все написано. Николай Кузьмин главным считает наличие политической и экономической конкуренции — без этого ничего невозможно построить. Между тем, Михаил Лебедик считает, что для поднятия экономики надо закрыть российские границы для контрафакта, развивать промышленность и науку и внедрять новые технологии.

Под занавес дебатов представитель партии «Родина» решил высказать критику в адрес партии «Яблоко» за то, что она поддерживает гей-парады. «Как мужики голосовать будут за таких кандидатов (которые поддерживают ЛГБТ — ред.?» - задался он вопросом. Николай Кузьмин парировал, что его партия «дает право всем быть свободными» и призвал оппонента не передергивать факты. Да и в целом он считает поднятый Михаилом Лебедиком вопрос неактуальным. «Псковская область — один из самых нищих регионов, а вы про гей-парады. Я вообще об этой теме не думаю», - резюмировал он.

Напомним, ранее в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове прошли три круглых стола с участниками избирательной кампании и три раунда предвыборных дебатов, в ходе которых обсуждались темы социально-экономического развития Псковской области, социальной справедливости и обновления политической системы.

Теги: #дебаты #партии #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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