Политика

Путин попросил россиян выбрать в Госдуму «способных держать слово» депутатов

В результате предстоящих выборов в Государственную думу должны пройти «авторитетные люди», способные сдержать свое слово и оправдать доверие избирателей. Об этом Владимир Путин сообщил в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

«Мы все одинаково заинтересованы в том, чтобы в парламент пришли ответственные, деятельные, авторитетные люди, способные держать слово, выполнить ваши наказы и свои обещания, оправдать надежды и доверие граждан России», — призвал президент.

Как сообщает РБК, Владимир Путин указал, что работа в Думе исключает «популизм и пустословие». По его словам, необходимы депутаты, на которых можно будет положиться как на патриотов России, готовых быстро и решительно действовать на благо национальных интересов.

Глава государства добавил, что стране нужен сильный и авторитетный парламент, чтобы ответить на вызовы сложного современного мира. Владимир Путин пояснил, что реализация всех планов на будущее государства в большой степени зависит от грамотной, компетентной работы Госдумы. В частности, ей отведена главная роль в законодательном процессе, принятии федерального бюджета, утверждении кандидатур премьер-министра, его заместителей и федеральных министров.