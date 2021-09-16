Политика

Наталья Тудакова: Нужно сделать Псков комфортным городом для всех!

Я – кандидат по избирательному округу №1, а это очень обширная территория с различным типом застройки, это и исторический центр города, где много старого и ветхого жилья, и городские окраины: многоквартирные дома перемежаются с частным сектором, пустырями и промзонами. Иногда возникает впечатление, что находишься не в благоустроенном городе с многовековой историей, а где-то в затерянном на крайнем севере поселке городского типа, построенном для обслуживания какого-то промышленного монопроизводства. Какае уж тут эстетика и комфортная городская среда!

Невольно сравниваешь уровень благоустройства общественных зон и дворов, скажем, дальнего Завеличья с районами округа №1, такими, как Псковкирпич, Кресты, Любятово, Завокзалье, и становится обидно за нас, жителей этих микрорайонов города. Чем же мы хуже других горожан? Почему наши отдаленные районы города обделены вниманием властей? Почему они выглядят как захолустье? Так люди жить не должны! Посмотрите на фото.

Двор ул. Солнечная, д. 7. Фото Натальи Тудаковой

Вот площадка вокруг недавно отремонтированной по нацпроекту модульной библиотеки «БиблиоЛюб», в последнее время ставшей настоящим центр притяжения населения для всего микрорайона и даже (!) муниципальных властей. Это хорошо. А плохо то, что рядом с подъездом к «Библиолюбу» наблюдается вот такая удручающая картина. Посмотрите! Сотрудники библиотеки скашивают траву сами!

А вот условия жизни псковичей на Зональном шоссе, 32.

Эти фотографии сделала я сама. Чтобы оценить «уровень» комфорта, не нужны слова.

Вот это и называется «агрессивная городская» среда. Не удобная. Не комфортная. Не эстетичная. А именно - агрессивная. То есть такая, из которой хочется бежать или куда-то переехать. Сегодня приходится признать, что Псков – это, к сожалению, город кричащих жилищно-коммунальных контрастов. Получается, что в городе живут как бы «привилегированные» горожане (им повезло!), и горожане, обделенные комфортом. А это несправедливо, и так ни в коем случае быть не должно!

А вот, например, как выглядит дворовая территория на Завеличье (Рижский проспект).

Естественно, я и прежде знала о проблемах ЖКХ и городской среды не понаслышке. Живу не на псковской «Рублевке», а в обычном многоквартирном доме, рядом со своими избирателями. И мы любим свои микрорайоны и никуда бежать не собираемся!

Поэтому одним из главных пунктов своей программы я сделала требование выравнивания уровня комфортности городской среды - вне зависимости от того, центр это или окраина, старый район или новый. Необходимо сделать так, чтобы за город Псков нигде не было стыдно. Если уж это городская черта, Псков должен быть удобен и красив везде и для всех, везде должны быть хорошие дороги, тротуары, бордюры, озеленение, благоустройство. Человек в городе должен чувствовать комфортно и безопасно, и я, как депутат Псковского областного Собрания, приложу все усилия для того, чтобы каждый населенный уголок нашего первого округа выглядел достойно и эстетично.

Наталья Тудакова

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата по одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва Тудаковой Натальи Викторовны