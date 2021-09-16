Политика

Почти 800 километров проехала «Газель» ЛДПР по Псковской области

За два дня «Газель» ЛДПР побывала в девяти районных центрах Псковской области: в Острове, Пыталово, Красногородске, Пустошке, Порхове, Дно, Дедовичах, Новоржеве и Пушкинских Горах. В общей сложности партийная команда проехала почти 800 километров, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

В преддверии выборов координатор регионального отделения ЛДПР Антон Минаков, депутат Псковского областного Собрания Сергей Литвиненко, заместитель координатора Псковского регионального отделения ЛДПР Алексей Лазунин и активисты партии побывали в самых разных уголках области. Они рассказывали местным жителям о работе ЛДПР, предвыборной программе и, конечно, бессменном лидере партии Владимире Жириновском.

Жители псковских городов и деревень, в свою очередь, делились своими бедами и проблемами, каковых у них накопилось немало. Большинство касалось недоступности медицинской помощи, неподъемных тарифов ЖКХ, мизерных пенсий, завышенных цен в автолавках, проблем с водоснабжением и канализацией. Немало было также личных обращений. «В частности, звучали просьбы помочь конкретным семьям, пострадавшим после пожара или оказавшимся в трудном материальном положении. Как правило, местные чиновники равнодушны к таким мольбам земляков», - уточнили в региональном отделении партии.

«Поездки всегда были и будут одной из отличительных черт работы ЛДПР. Живое общение с земляками порой дает больше, чем длительные дебаты или монотонные выступления по телевидению. Псковичи видят неподдельный интерес со стороны партии к их жизни, проблемам, заботам и отвечают взаимностью», - заключили в региональном отделении.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Псковское региональное отделение ЛДПР